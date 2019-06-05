Настя Каменских поделилась счастливыми Сторис.

Каменских показала "домашние" ласки и подарок от Потапа instagram.com/kamenskux/

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Счастливая звездная жена Настя Каменских, свадьба которой с продюсером Алексеем Потапенко до сих пор остается самым обсуждаемым событием украинского шоу-биза, продолжает хвастаться женским счастьем. На этот раз в свои Инста-Сторис Настя добавила нежный кадр - Потап целует ее на кухне в плечо, а она счастливо смеется. Также Каменских показала подарок от любимого - подвеску в форме звездочки.

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Кроме того, Настя выставила фото из спортзала - из чего следует, что после “медового месяца“ и отдыха в Турции - артистка снова работает над фигурой.

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Ранее мы писали, что Настя и Потап поделились кадрами с отдыха.