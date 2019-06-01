Ирина Билык написала странный пост, добавив фото с бывшим мужем.

"Перемены к чему-то особенному": Билык заинтриговала новым фото с Коляденко instagram.com/bilyk_iryna/

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Украинская певица Ирина Билык, которая в последнее время кардинально сменила имидж, а на днях получила предложение руки и сердца от своего экс-супруга Дмитрия Коляденко, заинтриговала новым постом в соцсетях. На страничке в Инстаграм Ирина выставила снимок с Коляденко, целующим ее в щечку, и написала о переменах в жизни, которые могут казаться провокационными, но таковыми не являются.

Иногда даже перемены к чему-то особенному воспринимаются как нечто провокационное, но мы то с вами знаем: сначала противишься, а потом все случается 😉

А как вы воспринимаете перемены? - написала артистка.

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Ранее Ирина уже "подогревала" интригу с предложением Дмитрия - в Инстаграм она опубликовала фото их совместного досуга и спросила у подписчиков, что, по их мнению, она ответит Дмитрию. Многие поклонники Ирины, несмотря на семейный статус звезды, уверены, что она согласится - поскольку Билык и Коляденко, по мнению фолловеров, очень подходят друг другу и "просто идеальная пара". По мнению же части поклонников - такой ход Дмитрия - спланированная пиар-акция обеих звезд, однако, в Сети отмечают, что все равно они "милые" и предложение Дмитрия вызвало улыбку и позитив.

Ранее мы писали, что Ирина Билык поделилась “сокровенным“ с подписчиками.