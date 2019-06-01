Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Перемены к чему-то особенному": Билык заинтриговала новым фото с Коляденко

Комментариев: 0
Ирина Билык написала странный пост, добавив фото с бывшим мужем.

"Перемены к чему-то особенному": Билык заинтриговала новым фото с Коляденко
instagram.com/bilyk_iryna/

Читай также: Ирина Билык вновь засветилась в компании бывшего супруга

Украинская певица Ирина Билык, которая в последнее время кардинально сменила имидж, а на днях получила предложение руки и сердца от своего экс-супруга Дмитрия Коляденко, заинтриговала новым постом в соцсетях. На страничке в Инстаграм Ирина выставила снимок с Коляденко, целующим ее в щечку, и написала о переменах в жизни, которые могут казаться провокационными, но таковыми не являются.

Иногда даже перемены к чему-то особенному воспринимаются как нечто провокационное, но мы то с вами знаем: сначала противишься, а потом все случается 😉
А как вы воспринимаете перемены? - написала артистка.

Читай также: "Опять он?": Ирина Билык опубликовала неожиданные фото с Коляденко

Ранее Ирина уже "подогревала" интригу с предложением Дмитрия - в Инстаграм она опубликовала фото их совместного досуга и спросила у подписчиков, что, по их мнению, она ответит Дмитрию. Многие поклонники Ирины, несмотря на семейный статус звезды, уверены, что она согласится - поскольку Билык и Коляденко, по мнению фолловеров, очень подходят друг другу и "просто идеальная пара". По мнению же части поклонников - такой ход Дмитрия - спланированная пиар-акция обеих звезд, однако, в Сети отмечают, что все равно они "милые" и предложение Дмитрия вызвало улыбку и позитив.

Ранее мы писали, что Ирина Билык поделилась “сокровенным“ с подписчиками.

Поделись:
Теги: Ирина Билык, Дмитрий Коляденко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA) bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь