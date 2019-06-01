"Перемены к чему-то особенному": Билык заинтриговала новым фото с Коляденко
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Украинская певица Ирина Билык, которая в последнее время кардинально сменила имидж, а на днях получила предложение руки и сердца от своего экс-супруга Дмитрия Коляденко, заинтриговала новым постом в соцсетях. На страничке в Инстаграм Ирина выставила снимок с Коляденко, целующим ее в щечку, и написала о переменах в жизни, которые могут казаться провокационными, но таковыми не являются.
Иногда даже перемены к чему-то особенному воспринимаются как нечто провокационное, но мы то с вами знаем: сначала противишься, а потом все случается 😉
А как вы воспринимаете перемены? - написала артистка.
Иногда даже перемены к чему-то особенному воспринимаются как нечто провокационное, но мы то с вами знаем: сначала противишься, а потом все случается 😉 А как вы воспринимаете перемены? ⠀⠀ #иринабилык #irinabilyk #irynabilyk #перемены #переменывжизни #переменыклучшему
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Ранее Ирина уже "подогревала" интригу с предложением Дмитрия - в Инстаграм она опубликовала фото их совместного досуга и спросила у подписчиков, что, по их мнению, она ответит Дмитрию. Многие поклонники Ирины, несмотря на семейный статус звезды, уверены, что она согласится - поскольку Билык и Коляденко, по мнению фолловеров, очень подходят друг другу и "просто идеальная пара". По мнению же части поклонников - такой ход Дмитрия - спланированная пиар-акция обеих звезд, однако, в Сети отмечают, что все равно они "милые" и предложение Дмитрия вызвало улыбку и позитив.
@dima_kolyadenko из твоих рук даже Любовь-Яд🖤 PS. А как вы думаете, что я ответила Диме на его очередное предложение стать его женой? ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀#irinabilyk #иринабилык #irynabilyk #любовь💖 #яд #lyubov #yad #димаколяденко #даилинет #бытьилинебыть #tobeornottobe
Ранее мы писали, что Ирина Билык поделилась “сокровенным“ с подписчиками.
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