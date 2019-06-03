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"Новая жизнь": Изрядно похудевшая Лорак анонсировала большие перемены

Комментариев: 3
Ани Лорак поделилась фото из Америки.

"Новая жизнь": Изрядно похудевшая Лорак анонсировала большие перемены
instagram.com/anilorak

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, а недавно развелась с мужем, снова заинтриговала подписчиков скорыми переменами в жизни. В Инстаграм артистка выставила фото, на котором идет по улице Нью-Йорка. На снимке кажется, что Лорак, которую еще зимой критиковали за лишний вес, очень сильно похудела. Возможно, такой эффект создает одежда артистки - для прогулки она выбрала "спортивный" стиль - тренировочные брюки о светло-серую футболку. Дополнили образ массивные белые кроссовки. Подпись к фото оказалась не менее впечатляющей:

Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы? - написала артистка.

Подписчики тут же уточнили, будет ли новый трек записан в дуэте с Сергеем Лазаревым, роман с которым часто приписывают Лорак в соцсетях, и не подумывает ли Лорак остаться в США.

Ранее мы писали, что Ани Лорак шокировала публику нарядом без бюстгальтера.

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Теги: Ани Лорак, наряды Ани Лорак
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Источник: IVONA bigmir)net,

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  04.06.2019, 15:45
Оценка:  0
pусский
Насрать ей на лоханьскую Украину, в пизде она видела эту Америку, ей в великой России заебись! В России бабла - во! Популярности - во! Олигархов - во! Зарабатывает, награды получает, ебётся от души - да ссала она на майданутых Порошенко и Зеленских с их прихвостнями.
PINKIPAU    04.06.2019, 15:09
Оценка:  0
PINKIPAU
Надеюсь, на коленях приползет прощения просить у Украины за предательство Родины.
GreenPeace!    04.06.2019, 15:01
Оценка:  0
GreenPeace!
Такая красотка,и такие кроссовки жлобские
PINKIPAU    04.06.2019, 15:09
Оценка:  0
PINKIPAU
Жлобиха она(((((.
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