Ани Лорак поделилась фото из Америки.

"Новая жизнь": Изрядно похудевшая Лорак анонсировала большие перемены instagram.com/anilorak

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, а недавно развелась с мужем, снова заинтриговала подписчиков скорыми переменами в жизни. В Инстаграм артистка выставила фото, на котором идет по улице Нью-Йорка. На снимке кажется, что Лорак, которую еще зимой критиковали за лишний вес, очень сильно похудела. Возможно, такой эффект создает одежда артистки - для прогулки она выбрала "спортивный" стиль - тренировочные брюки о светло-серую футболку. Дополнили образ массивные белые кроссовки. Подпись к фото оказалась не менее впечатляющей:

Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы? - написала артистка.

Подписчики тут же уточнили, будет ли новый трек записан в дуэте с Сергеем Лазаревым, роман с которым часто приписывают Лорак в соцсетях, и не подумывает ли Лорак остаться в США.

Ранее мы писали, что Ани Лорак шокировала публику нарядом без бюстгальтера.