Семья или сцена: Слава Каминская рассказала, почему отказалась от сольной карьеры
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34-летняя Слава Каминская - певица, участница группы "НеАнгелы" уже несколько лет счастливо замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Пара воспитывает двоих детей. Ранее супруги столкнулись с кризисом в отношениях. О приоритетах и отказе от сольной карьеры, артистка рассказала в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".
Я поняла, что меня в ближайшее время не хватит на сольную карьеру. Потому что слишком много работы в группе "НеАнгелы", слишком много у меня дома каких-то дел, которые я, к сожалению, отложить не могу. Потому что дети растут, и они растут один раз, я потом не увижу их маленькими. У меня и так куча времени на гастролях. И потом начинается какое-то недоразумение в семье, - говорит Слава "Зірковому шляху".
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На вопрос, просил ли супруг покинуть сцену и посвятить себя полностью семье, звезда ответила следующее:
Я понимаю, он понимает, что уйду я со сцены…я и так нормально умею мозг выносить, а это вообще съем и не подавлюсь. Я должна быть чем-то занята и занята любимым делом, - говорит Слава и добавляет, что, если станет выбор между семьей и карьерой, то она выберет семью.
И звезда не скрывает, что хотела бы стать продюсером, создавать собственные проекты.
Хотела, конечно. Но опять же на это все нужно время и желание. Возможно, у меня недостаточно желания, чтобы найти это время, - говорит Слава.
Ранее мы писали, что Слава Каминская удивила романтическим образом.
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