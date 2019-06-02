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Белла Хадид показала соблазнительную фигуру в купальнике

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Известная модель Белла Хадид поделилась снимками с новой откровенной фотосессии.
Белла Хадид показала соблазнительную фигуру в купальнике
Белла Хадид показала соблазнительную фигуру в купальнике
instagram.com/bellahadid

Известная американская модель Белла Хадид порадовала фанов кадрами с новой фотосессии для популярного глянца Vogue. Девушка стала главной героиней нового выпуска.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию снимком, на которых продемонстрировала идеальную фигуру. На пляжных кадрах Белла позирует на деревянной доске для серфинга в коричневом купальнике от Fendi.

В подписи к горячим фотографиям модель рассказала, что автором фотосета выступила фэшн-фотограф Зои Гросман. А снимки были сделаны для испанского Vogue.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me&Zo💥 @zoeygrossman outtakes for @voguespain

Допис, поширений 🦋 (@bellahadid)

Напомним, ранее Белла Хадид покорила Сеть детскими снимками со старшей сестрой.

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Теги: Белла Хадид
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Источник: Ivona.bigmir.net

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