Звезды выложили снимок с фигурой медведя и собакой .

"Дома - счастье": Потап и Настя поделились атмосферным фото instagram.com/realpotap

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Звездные молодожены Настя Каменских и Алексей Потапенко, чья свадьба стала громким событием отечественного шоу-биза, вернулись из свадебного путешествия и продолжают радовать поклонников кадрами семейного счастья. Так, в Инстаграм пара опубликовала снимок, сделанный на лужайке - судя по подписи - около дома влюбленных. На фото они позируют с собачкой Мими и огромной фигурой медведя. Напомним, что медведь стал одним из символов пары еще до свадьбы - Настя часто называла Потапа “медвежонком“, а он ее “бриллиантом“, также этими “секретными значками“ они подписывали посты в соцсетях и приглашения на свою свадьбу.

Хорошо же @kamenskux дома!! Home of happiness & love , - подписал Потап.

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Подписчики порадовались за молодоженов и отметили, что они очень счастливы.

А кто брюллик стырил у мишки? 😂👍👏

А Настя теперь Потапенко? НП?)

Цвет настроения красный, сегодня Потап будет страстный😂👍💓

Вот просто: КТО ФОТКАЕТ???!?!!;!!!

Везде хорошо, но дома ещё лучше❤️особенно вместе💎🐻

Какие же счастливые 😻💎🐻 - написали в Сети.



Ранее мы писали, что Потап и Настя выставили фото с отдыха в Турции.