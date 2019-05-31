Экс-виагра поздравила сына с выпуском.

"Это он?": Надежда Мейхер удивила снимком сына-выпускника instagram.com/nadyameiher

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Экс-виа-гра эффектная Надежда Мейхер поразила Сеть снимком взрослого сына. Фото 16-летнего Игоря Надежда выставила в Инстаграм, опубликовав также его снимок в 7-летнем возрасте. Надежда трогательно поздравила сына с окончанием школы и написала “мамино напутствие“.

Любовь моя!!! Моя гордость!!! Мой родной!

Сегодня ты выпускник.

И не смотря на то, что мне крайне сложно поверить в то, что ты уже такой большой, самостоятельный.., не смотря на то, что мне так сложно тебя отпускать ( я работаю над собой) , желаю тебе лучшего развития сценария твоей жизни... Желаю тебе гореть сердцем, не терять интерес к жизни, непременно любить свою жизнь ,и не терять ощущения счастья не смотря на преграды на твоём пути... Я буду всегда рядом, даже если однажды окажусь «недосягаемой».

Люблю тебя всем сердцем, всей душой ... - написала Надежда.

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​Подписчики Надежды в комментариях изумились, что Игорь уже такой взрослый, а певица Вера Брежнева даже переспросила - точно ли это он.

Надя 🙈🙈🙈 это Он???? 😍 - написала коллега Нади по “Виа-Гре“ Вера Брежнева.

Красивый парень 😍🔥

Помню видео, где вы с Альбиной пели со своими маленькими сыновьями ЛМЛ...

Надежда, Вы так красиво умеете выражать свои чувства! Удачи и Вам и Вашему сыну!

Поздравляю от души) такой трогательный момент, слеза так и просится..💋❤️🌹

У Вашего сына оооочень романтичная внешность, как у принца👍👌

Я помню ,вы к нам приходили с сыном пообедать в ресторан ,я вас обслуживала и даже взяла автограф📓😜 Сынишка был маленький,первый или второй класс, а тут ...такой взрослый ...и окончание школы ! Ого время летит ...а Вы не изменились ..😉👍🌹 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ольга сумская похвасталась дочкой-выпускницей.