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"Заряжаем на успех": Каминская развеселила Сеть "магическим" фото с Винником

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Артистка написала шуточный ритуал, который поможет счастью в личной жизни.

"Заряжаем на успех": Каминская развеселила Сеть "магическим" фото с Винником
instagram.com/babaslavka

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Участница "НеАнгелы" Слава Каминская развеселила Сеть “чудодейственным“ фото с Олегом Винником. В Инстаграм Слава опубликовала селфи с “секс-символом“ и добавила “ритуал“, который нужно провести, чтобы в личной жизни было все отлично.

Фото заряжено на успех в личной жизни )))😄 проведи три раза слева направо по красному пиджаку @olegg.vynnyk ❤️, только с любовью ☝🏼❤️ попрыгай на одной ноге семь раз вокруг своей оси )))) 😂 загадай желание ))))) И оно обязательно сбудется :)))) у кого-то 😂 🥳🥰 Доброе утро 🌞- написала звезда.

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Подписчики тут же подыграли Славе в комментариях, заметив, что поклонницы Олега, очевидно, выполнят порядок действий из “ритуала“. Также фолловеры отметили, что сама Каминская выглядит на фото сногсшибательно.

  • Слава здесь затмила Олега)))
  • 😂😂😂👍😍Это сделало мое утро!!Спасибо!!
  • Хахахах главное порядок действий не перепутать!😂
  • Уверена, что многие так и сделают 🤣
  • 😂😂😂👌И под подушку положу
  • Ставлю рядом воду в 3х-литровой бутылке. Заряжаю)))
  • Сколько нужно ждать после этого? Час прошёл и ничего😁👍, - шутят в Сети. 
     

Ранее мы писали, что Слава Каминская честно рассказала о разводе. 

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Теги: прикол, Слава Каминская, Олег Винник
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Источник: ivona bigmir)net

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