Артистка написала шуточный ритуал, который поможет счастью в личной жизни.

"Заряжаем на успех": Каминская развеселила Сеть "магическим" фото с Винником instagram.com/babaslavka

Читай также: Алина Гросу показала новое фото с будущим мужем

Участница "НеАнгелы" Слава Каминская развеселила Сеть “чудодейственным“ фото с Олегом Винником. В Инстаграм Слава опубликовала селфи с “секс-символом“ и добавила “ритуал“, который нужно провести, чтобы в личной жизни было все отлично.

Фото заряжено на успех в личной жизни )))😄 проведи три раза слева направо по красному пиджаку @olegg.vynnyk ❤️, только с любовью ☝🏼❤️ попрыгай на одной ноге семь раз вокруг своей оси )))) 😂 загадай желание ))))) И оно обязательно сбудется :)))) у кого-то 😂 🥳🥰 Доброе утро 🌞- написала звезда.

Читай также: Тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская рассказала об официальных переменах в жизни

Подписчики тут же подыграли Славе в комментариях, заметив, что поклонницы Олега, очевидно, выполнят порядок действий из “ритуала“. Также фолловеры отметили, что сама Каминская выглядит на фото сногсшибательно.

Слава здесь затмила Олега)))

😂😂😂👍😍Это сделало мое утро!!Спасибо!!

Хахахах главное порядок действий не перепутать!😂

Уверена, что многие так и сделают 🤣

😂😂😂👌И под подушку положу

Ставлю рядом воду в 3х-литровой бутылке. Заряжаю)))

Сколько нужно ждать после этого? Час прошёл и ничего😁👍, - шутят в Сети.



Ранее мы писали, что Слава Каминская честно рассказала о разводе.