Алина Гросу показала новое фото с будущим мужем

Украинская исполнительница Алина Гросу поделилась свежим кадром с возлюбленным Александром.

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу продолжает делится с фанами снимками со своим женихом Александром.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала трогательную фотографию, на которой обнимается с возлюбленным. На свежем кадре артистка позирует в бежевом платье и в туфлях такого же цвета, а ее будущий муж одет в белую рубашку и темные джинсы. На заднем фоне можно увидеть радугу.

“Словили радугу. А как вы проводите выходные?“, - подписала милый снимок Гросу.

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Отметим, что ранее Алина разместила фотографию, на которой страстно целуется со своим избранником. Но при этом, на снимке лицо Александра невозможно разглядеть.

Напомним, что Ирина Билык рассекретила место и дату свадьбы Алины Гросу.