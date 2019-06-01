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Алина Гросу показала новое фото с будущим мужем

Комментариев: 1
Украинская исполнительница Алина Гросу поделилась свежим кадром с возлюбленным Александром.
Алина Гросу показала новое фото с будущим мужем
Алина Гросу показала новое фото с будущим мужем
instagram.com/alina_grosu

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу продолжает делится с фанами снимками со своим женихом Александром. 

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала трогательную фотографию, на которой обнимается с возлюбленным. На свежем кадре артистка позирует в бежевом платье и в туфлях такого же цвета, а ее будущий муж одет в белую рубашку и темные джинсы. На заднем фоне можно увидеть радугу.

“Словили радугу. А как вы проводите выходные?“, - подписала милый снимок Гросу.

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Отметим, что ранее Алина разместила фотографию, на которой страстно целуется со своим избранником. Но при этом, на снимке лицо Александра невозможно разглядеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️#frommisstomrs

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Напомним, что Ирина Билык рассекретила место и дату свадьбы Алины Гросу.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Вшивая_Вышиванка    03.06.2019, 14:13
Оценка:  +2
Вшивая_Вышиванка
Кому она интересна?) Взрослая, выросшая пчёлка не более того)))) Кто её постоянно пиарит? Она же не чем не выдающийся человек.
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