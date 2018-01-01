Звездный тренер поменяла фамилию на девичью .

Тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская рассказала об официальных переменах в жизни пресс-служба

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Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого шоу страны “Зважені та щасливі“. В этом году бороться за новую здоровую и счастливую жизнь будут одиночки. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.

Тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская рассказала об официальных переменах в жизни пресс-служба

В 2018 году Марина Боржемская-Узелкова развелась со своим мужем тренером четырех сезонов “Зважених та щасливих“ Вячеславом Узелковым. И вот на днях произошла радостная для Марины новость, которая она решила поделиться.

Тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская рассказала об официальных переменах в жизни пресс-служба

Читай также: Зважені та щасливі: Правильная пицца от Марины Боржемской Я давно хотела вернуть себе свою фамилию, и вот в конце мая получила новый паспорт. Теперь я официально Боржемская. Есть паспорт, есть права, и я заказала загранпаспорт. Все документы, которые у меня были на двойной фамилии, я перевела на свою, - поделилась Марина.

Напомним, что новый сезон “Зважених та щасливих“ стартует осенью на СТБ.



Ранее мы писали о правилах начала новой жизни от Марины Боржемской.