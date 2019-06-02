"Натуральное хозяйство": Анна Седокова взорвала Сеть пикантным кадром

Экс-"ВИА Гра" похвасталась соблазнительными формами.

Популярная украинская исполнительница, экс-участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова вызвала фурор в соцсети новой публикацией.

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На своей странице в Instagram артистка разместила фотографию, на которой она поливает грядки в теплице. На свежем фото Седокова позировала черном топе и в облегающей юбке. Наряд очень выгодно подчеркнул пышные формы певицы.

Свой соблазнительный образ Анна дополнила двухцветными босоножками и браслетами на руках.

“Натуральное хозяйство“, – лаконично подписала фотоАнна Седокова.

Поклонники оставили множество комментариев под новой публикацией звезды.

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“Я тоже в таком виде на грядки хожу“, “Невероятно красивая“, “Главное, всё вовремя увлажнять“, “Хороший будет урожай“, “А вы всегда в парник на каблуках?“, “Какая женщина“, “Это очень секси! Но, Анна, это не Ваше)“, “С хозяйством там полный порядок)“, - написали подписчики Седоковой.

Напомним, ранее Анна Седокова призналась, почему не торопится выходить замуж.