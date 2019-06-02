Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Натуральное хозяйство": Анна Седокова взорвала Сеть пикантным кадром

Комментариев: 0
Экс-"ВИА Гра" похвасталась соблазнительными формами.
"Натуральное хозяйство": Анна Седокова взорвала Сеть пикантным кадром
"Натуральное хозяйство": Анна Седокова взорвала Сеть пикантным кадром
instagram.com/annasedokova

Популярная украинская исполнительница, экс-участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова вызвала фурор в соцсети новой публикацией.

Читай также: “Сочное фото“: Анна Седокова показала грудь крупным планом

На своей странице в Instagram артистка разместила фотографию, на которой она поливает грядки в теплице. На свежем фото Седокова позировала черном топе и в облегающей юбке. Наряд очень выгодно подчеркнул пышные формы певицы.

Свой соблазнительный образ Анна дополнила двухцветными босоножками и браслетами на руках.

“Натуральное хозяйство“, – лаконично подписала фотоАнна Седокова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Натуральное хозяйство ❤️

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Поклонники оставили множество комментариев под новой публикацией звезды.

Читай также: Анна Седокова показала, как поет “Санта-Барбару“ без фонограммы

“Я тоже в таком виде на грядки хожу“, “Невероятно красивая“, “Главное, всё вовремя увлажнять“, “Хороший будет урожай“, “А вы всегда в парник на каблуках?“, “Какая женщина“, “Это очень секси! Но, Анна, это не Ваше)“, “С хозяйством там полный порядок)“, - написали подписчики Седоковой.

Напомним, ранее Анна Седокова призналась, почему не торопится выходить замуж.

Поделись:
Теги: Анна Седокова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь