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"Слишком красива": Ольга Куриленко восхитила Сеть снимками с отдыха в Монако

Комментариев: 1
Голливудская актриса Ольга Куриленко провела первые дни лета в Монако.
"Слишком красива": Ольга Куриленко восхитила Сеть снимками с отдыха в Монако
"Слишком красива": Ольга Куриленко восхитила Сеть снимками с отдыха в Монако
Getty images

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко похвасталась фотографиями с отдыха в Монако.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько кадров, на которых запечатлена в нескольких красивых местах маленького княжества.

Для прогулки Ольга выбрала серое платье без бретелек с принтом и черно-белые туфли. Свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками и черным клатчем.

А в подписи к фото голливудская красотка рассказала, что провела первые выходные лета в Монако.

“Наслаждаясь моими выходными в Монако. Платье, сумка и обувь: @dior. Серьги: @chaumetofficial“, - написала Ольга Куриленко.

Поклонники принялись активно комментировать новую публикацию. Многие восхищались красотой актрисы.

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“Какая же Вы прекрасная женщина!“, “Шикардос. Всё хорошо, рисунок платья, перекликается с сухой лазой, зелёный блик в очках от свежих листьев баобаба и ощущаешь бриз от моря, конечно ты, а может даже я, поймав мгновение от фотки, счастья твоего“, “Красуня“, “На первом фото вы мне напоминаете Одри Хепбёрн))“, “Слишком красива“, “Ви дуже гарна)) Я Вами захоплююсь“, “Красотка)“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Ольга Куриленко поразила Сеть соблазнительным постельным фото.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.06.2019, 12:05
Оценка:  +1
гость
Надпись под фото говорит о рекламе брендов. Забыла написать очки от кого? Или бренд этих очков не заплатил за продвижение в инстаграмме, поэтому можно и не упоминать)))
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