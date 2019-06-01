Голливудская актриса Ольга Куриленко провела первые дни лета в Монако.

"Слишком красива": Ольга Куриленко восхитила Сеть снимками с отдыха в Монако Getty images

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко похвасталась фотографиями с отдыха в Монако.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько кадров, на которых запечатлена в нескольких красивых местах маленького княжества.

Для прогулки Ольга выбрала серое платье без бретелек с принтом и черно-белые туфли. Свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками и черным клатчем.

А в подписи к фото голливудская красотка рассказала, что провела первые выходные лета в Монако.

“Наслаждаясь моими выходными в Монако. Платье, сумка и обувь: @dior. Серьги: @chaumetofficial“, - написала Ольга Куриленко.

Поклонники принялись активно комментировать новую публикацию. Многие восхищались красотой актрисы.

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“Какая же Вы прекрасная женщина!“, “Шикардос. Всё хорошо, рисунок платья, перекликается с сухой лазой, зелёный блик в очках от свежих листьев баобаба и ощущаешь бриз от моря, конечно ты, а может даже я, поймав мгновение от фотки, счастья твоего“, “Красуня“, “На первом фото вы мне напоминаете Одри Хепбёрн))“, “Слишком красива“, “Ви дуже гарна)) Я Вами захоплююсь“, “Красотка)“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Ольга Куриленко поразила Сеть соблазнительным постельным фото.