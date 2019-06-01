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Лобода поразила Сеть беременным фото

Комментариев: 1
Светлана Лобода выставила ко Дню защиты детей снимок с беременным животиком.

Лобода поразила Сеть беременным фото
Лобода поразила Сеть беременным фото
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода по-своему почтила День защиты детей в соцсетях - на своих страничках артистка выставила снимок с последних месяцев беременности младшей дочкой Тильдой. “Пикантности“ фото добавляет то, что Светлана позирует в бюстгальтере и штанах - полностью обнажив живот.

Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает, - написала Лобода.

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Подписчики артистки отметили, что выставить такое фото - довольно смелый шаг. Также Лободу покритиковали за “натруженные руки“, правда, некоторые подписчики наоборот - защитили Светлану от нападок хейтеров.

  • Свет, ну ты смелая! 😂 Такое фото 👍🏻 Я даже не сразу понял, чьи руки, чьи ноги и чей живот!, - написал Максим Галкин.
  • Все хорошо с фото,беременная естественная женщина..Странно кто смотрит на руки..на мозги свои посмотрите лучше...диванов критики..
  • А фамилия у малышки Линдемман? 😁
  • Боже.. какое милое фото!..😻🙏❤️❤️🕊
  • Какая бомбовая фотка 📷
  • Сильно много нагрузок на руки,аж все вены раздулись, не очень красиво
  • Беременная спайдер вумен, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала годовалую дочку Тильду.

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Теги: Светлана Лобода, беременность звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Вшивая_Вышиванка    03.06.2019, 11:02
Оценка:  +1
Вшивая_Вышиванка
У нее помойму губы беременные ))))))))
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