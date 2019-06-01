Светлана Лобода выставила ко Дню защиты детей снимок с беременным животиком.

Лобода поразила Сеть беременным фото instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода по-своему почтила День защиты детей в соцсетях - на своих страничках артистка выставила снимок с последних месяцев беременности младшей дочкой Тильдой. “Пикантности“ фото добавляет то, что Светлана позирует в бюстгальтере и штанах - полностью обнажив живот.

Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает, - написала Лобода.

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Подписчики артистки отметили, что выставить такое фото - довольно смелый шаг. Также Лободу покритиковали за “натруженные руки“, правда, некоторые подписчики наоборот - защитили Светлану от нападок хейтеров.

Свет, ну ты смелая! 😂 Такое фото 👍🏻 Я даже не сразу понял, чьи руки, чьи ноги и чей живот!, - написал Максим Галкин.

Все хорошо с фото,беременная естественная женщина..Странно кто смотрит на руки..на мозги свои посмотрите лучше...диванов критики..

А фамилия у малышки Линдемман? 😁

Боже.. какое милое фото!..😻🙏❤️❤️🕊

Какая бомбовая фотка 📷

Сильно много нагрузок на руки,аж все вены раздулись, не очень красиво

Беременная спайдер вумен, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала годовалую дочку Тильду.