Лобода поразила Сеть беременным фото
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Певица Светлана Лобода по-своему почтила День защиты детей в соцсетях - на своих страничках артистка выставила снимок с последних месяцев беременности младшей дочкой Тильдой. “Пикантности“ фото добавляет то, что Светлана позирует в бюстгальтере и штанах - полностью обнажив живот.
Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает, - написала Лобода.
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Подписчики артистки отметили, что выставить такое фото - довольно смелый шаг. Также Лободу покритиковали за “натруженные руки“, правда, некоторые подписчики наоборот - защитили Светлану от нападок хейтеров.
- Свет, ну ты смелая! 😂 Такое фото 👍🏻 Я даже не сразу понял, чьи руки, чьи ноги и чей живот!, - написал Максим Галкин.
- Все хорошо с фото,беременная естественная женщина..Странно кто смотрит на руки..на мозги свои посмотрите лучше...диванов критики..
- А фамилия у малышки Линдемман? 😁
- Боже.. какое милое фото!..😻🙏❤️❤️🕊
- Какая бомбовая фотка 📷
- Сильно много нагрузок на руки,аж все вены раздулись, не очень красиво
- Беременная спайдер вумен, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала годовалую дочку Тильду.
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