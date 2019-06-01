Ольга Сумская показала старшую дочь: фото

Актриса поздравила дочку с днем рождения.

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Народная артистка Украины, актриса и ведущая Ольга Сумская порадовала поклонников новыми фотографиями со старшей дочерью, которой сегодня исполнилось 29 лет. В своем Instagram Сумская поздравила Антонину с днем рождения.

С днем рождения, доця! Незабываемый праздник вместе - это счастье!" - подписала снимки актриса.

На фото Ольга и Антонина запечатлены в легких платьях и с цветами в руках. Обе выглядят счастливыми и красивыми.

"Как две сестрички", "Настоящие украинские красавицы", "Как же вы похожи, девочки", "Дуже красива!копія мами!щастя вам!!!", "Ви неймовірні , наче одна людина , але у різні часи", - пишут фолловеры.

Накануне Ольга Сумская похвасталась дочкой-выпускницей.