"Опять он?": Ирина Билык опубликовала неожиданные фото с Коляденко

Фанаты певицы в недоумении.

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Ирина Билык и Дмитрий Коляденко продолжают удивлять общественность своими неоднозначными отношениями. На днях артист позвал Иру замуж во второй раз, а сегодня певица опубликовала неожиданные фото с Коляденко. Фанатам остается только догадываться, что происходит между двумя звездами.

В своем Instagram Билык выложила фото с экс-возлюбленным. В кадре Дима Коляденко кормит ее из рук.

Дмитрий Коляденко, из твоих рук даже Любовь-Яд. PS. А как вы думаете, что я ответила Диме на его очередное предложение стать его женой?“ - написала Ира.

В комментариях к публикации поклонники разделились на два лагеря: одни не против снова видеть Билык и Коляденко вместе, а другие крайне негативно отнеслись к этой идее.

“Снова он. В одну реку дважды не входят“, “А как же ваш муж, с которым у вас второй сыночек?“, “Мне кажется, вы созданы друг для друга“, - пишут фолловеры в Instagram.

Напомним, что ранее Ирина Билык рассекретила место и дату свадьбы Алины Гросу.