Звездная пара прибыла в Украину.

Потап и Настя Каменских вернулись из медового месяца: фото instagram.com/kamenskux/

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Молодожены Потап и Настя Каменских, которые в конце мая отправились на медовый месяц в Турцию, вернулись в Киев. Праздновать начало совместной жизни звезды продолжат уже в Украине.

В своем Instagram Алексей Потапенко опубликовал свежее фото с супругой на выходе у самолета.

#honeymoon продолжается! Правда я В Одессу на концерт с @mozgiband , а @kamenskux на свои концерты, - поделился артист планами со своими подписчиками.

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В свою очередь Настя опубликовала очередное фото со своим мужем. В кадре влюбленные позируют на яхте во время своего свадебного отдыха. Снимок Каменских оставила без комментариев.

Напомним, что ранее Настя Каменских нарвалась на критику в сети из-за фотографии в купальнике.

