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"Вся в отца!": Ольга Сумская похвасталась дочкой-выпускницей

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Ольга Сумская поделилась фото с последнего звонка младшей дочери.

"Вся в отца!": Ольга Сумская похвасталась дочкой-выпускницей
instagram.com/olgasumska

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Младшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской 17-летняя Аня окончила школу. Снимками и видео с "последнего звонка" звезда поделилась в своем Инстаграм.

На них звездная чета - Сумская и Виталий Борисюк - позируют в украинских традиционных нарядах: Ольга надела темно-синее платье-вышиванку, а ее супруг - дополнил вышитую сорочку темными брюками и серым пиджаком. Сама выпускница одета в белую блузу и черный сарафан, а на ногах Ани - объемные белые кроссовки.

Волнующий день. Последний звонок! Прощай, родная школа! Поздравляем, Анечка, родная наша дочь, с окончанием 11-го класса! Спасибо нашим учителям, - написала Ольга.

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Подписчики поздравили дочку Сумской с окончанием школы и отметили, что она очень похожа на отца.

  • Как на папу похожа.Доченька красавица,пусть светлой будет ее дорога,а родной дом будет надежным тылом👪💖💖💖
  • В добрый час! Наверное, еще одна артистка будет! Удачи!
  • Пані Олю, дуже гарна сукня і Вам дуже пасує!
  • Випускники в красовках😎
  • Дочечка в папулю,светлой удачной дорожки во взрослой жизни , молодцы родители , дети хорошие
  • Я думала что макс 9 класс закончила. Такая у вас девочка милая. И вы как сестра, - написали в Сети.

​К слову, у Ольги Сумской есть также старшая дочь от первого брака с Анатолием Паперным - 28-летняя Антонина. Поклонники отмечают, что девушка очень похожа на мать.

Ранее мы писали, что падчерица Потапа рассказала. как воспитывает братика. 

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Теги: Ольга Сумская, дети звезд
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Источник: ivona bigmir) net,

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