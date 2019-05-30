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Елена-Кристина Лебедь станцевала полуголой на камеру

Комментариев: 8
Ведущая шоу "Аферисты в Сетях" опубликовала провокационное видео.
Елена-Кристина Лебедь станцевала полуголой на камеру
Елена-Кристина Лебедь станцевала полуголой на камеру
instagram.com/elena_kristina_lebed

Популярная телеведущая Нового канала и невеста вице-премьер-министра Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь шокировала фанов новой публикацией в соцсети.

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На своей в Instagram звезда опубликовала провокационное видео, на котором она танцует перед камерой в откровенном наряде, а в конце ролика начинает кривляться.

На видео Лебедь запечатлена в полосатом купальнике, черных чулках и красных туфлях. Пикантный образ ведущая дополнила красным чокером. Скорее всего, звезда поделилась кадрами со съемок нового выпуска “Аферистов в Сетях“.

“И тут пошёл сбой программы“, подписала ролик Елена-Кристина Лебедь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И тут пошёл сбой программы 🙈😂😂😂

Допис, поширений Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

Подписчики по-разному отреагировали на свежую публикацию знаменитости. Некоторые оценили юмор Лебедь, другие же отметили, что Елена-Кристина слишком худая.

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“Способ номер 1: Как избавится от парня на первом же свидании“, “Дай угадаю, снимаете “Аферисты в сетях“? Если да, то ты как всегда неотразима“, “Рубрика проверка на верность?“, “Кристиночка, вы очень красивая! Но худенькая такая, кушайте больше. Так вас накормить хочется)) Не обижайтесь)))“, “Кристиночка, я прям с Вас кайфую! Вы такая классная и не боитесь быть смешной.  Мне бы столько уверенности...“, “Когда ты уже поправишся???“, “Такая худая“, “Такое ощущение, что на вас ведро холодной воды вылили“, “Как вас только аферисты не узнали“, “То чувство когда ты тигрица“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Елена-Кристина Лебедь засветила стройные ноги на пикантном снимке.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  31.05.2019, 17:05
Оценка:  0
гость
После Этого, и атомной войны не надо!!!
гость  (аноним)  31.05.2019, 17:02
Оценка:  0
гость
Это просто ПИЗ...ДЕЦ какой-то! Зачем ЭТОТ УЖАС показывать?!
гость  (аноним)  31.05.2019, 17:00
Оценка:  0
гость
Спасибо, поблевал!!!
нафнаф    31.05.2019, 16:44
Оценка:  +1
нафнаф
Хочеться взять и уе6ать
гость  (аноним)  31.05.2019, 16:44
Оценка:  +1
гость
Без таких безмозглых клоунесс нам было бы скучно. Давай, лебедь, жги! Развлекай массы!
гость  (аноним)  31.05.2019, 16:39
Оценка:  0
гость
Не буду даже включать на просмотр.
гость  (аноним)  31.05.2019, 16:38
Оценка:  +1
гость
Ёбaное зрелище. Мешок костей.
П    31.05.2019, 16:29
Оценка:  +1
П
Розенко жратву отбирает?
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