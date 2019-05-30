Телеведущая Ольга Фреймут показала фото с тренировки с финалисткой шоу "Танцы со звездами".

"Готовитесь к "Танцам со звездами?": Фреймут заинтриговала кадром с тренировки instagram.com/freimutolia

Популярная украинская телеведущая и писательница Ольга Фреймут удивила подписчиков новой публикацией в Сети. Фаны заподозрили, что артистка собирается покорять новый сезон шоу “Танцы со звездами“.

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На своей странице в Instagram Фреймут опубликовала фото, которое было сделано в танцевальном зале. На снимке звезда позирует вместе со своим тренером Яной Заец, сидя на полу. Отметим, что Заец была участницей предыдущего сезона “Танцев со звездами“ и вместе с Иракли Макацария заняла третье место.

Для тренировки Ольга выбрала синий спортивный костюм от бренда своей старшей дочери - 13 летней Златы Митчелл.

“Тренування з @zlayazaya_official в одязі від @mitchellclothing_official“, - лаконично подписала фото Ольга Фреймут.

Поклонники принялись активно комментировать свежую публикацию ведущей. Многие интересовались, примет ли она участие в танцевальном шоу.

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“Готовитесь к “Танцам со звёздами“ ?“,“Думаю, що готуєтесь до Танців з зірками“, “Ніколи не дивилася танців з зірками! Але якщо там будете Ви всі випуски передивлюся“, “Ви чудові! Танці додають не лише сексуальності) Бажаю Вам жаги у погляді“, “А дарма, я б хотіла подивитись на танцюючу Олю Фреймут))“, “Гарно виглядаєте“, “Красуня, струнка як струна“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Екатерина Кухар и Ольга Фреймут показали, как вместе провели выходные.