Звезда сделала трогательное признание в соцсетях.

"Заставляет сердце биться быстрее": Каменских впервые рассказала о любви к мужу instagram.com/kamenskux/

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Популярная певица Настя Каменских, свадьба которой с продюсером и экс-коллегой по дуэту Потапом стала одним из самых громких событий весны, призналась мужу в любви. Трогательный пост Настя написала в Инстаграм, добавив фото с супругом. Отметим, что это первый публичный комментарий Каменских, касающийся чувств к Потапу - поскольку пара очень долго скрывала отношения. Молчание нарушил Потап, когда утром в день свадьбы пары, 23 мая, выпустил трогательный клип-признание “Константа“.

Настя же продолжала хранить молчание, а теперь, во время медового месяца в Турции - поделилась с поклонниками “сокровенным“, объяснив подписчикам, почему так долго молчала.

Дорогие, спасибо вам за поздравления! За теплые слова и за то, что вы разделяете наше счастье. Я очень вас люблю и делюсь с вами своим каждым днем в социальных сетях, в своих влогах💜 Я рада рассказывать вам о всех важных моментах и достижениях моей жизни. Но вот самое сокровенное мы с @realpotapхотели сохранить только для нас двоих🙏 Мы благодарны, что вы понимаете, насколько нам важно было оберегать нашу любовь💕 Мы любим вас бесконечно и именно поэтому, когда пришло время, мы решили рассказать вам о самом важном чувстве с помощью музыки и нашего творчества 💖 - написала Настя.

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А о чувствах к мужу Настя написала следующее:

Любовь - это большое и высокое чувство. Это бесценные эмоции. Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, наполненный любовью... Взгляд которого заставляет ваше сердце биться быстрее. Человека, с которым хочется быть каждую минуту, держать его за руку и чувствовать невероятное счастье. Тонуть в его объятиях. Человека, который наполняет вас, дополняет и становиться неотъемлемой частью вашей вселенной, - написала Настя Каменских.

Ранее мы писали, что фото Каменских в купальнике обсуждают в Сети.