Экс-супруг Ирины Билык Дима Коляденко вновь сделал ей предложение.

Дима Коляденко во второй раз позвал замуж Ирину Билык - видео instagram.com/bilyk_iryna

Бывший муж украинской исполнительницы Ирины Билык Дима Коляденко вновь сделал ей предложение руки и сердца. Шоумен признался в любви экс-супруге на сцене юбилейной церемонии Miss Blonde Ukraine, где они были соведущими.

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Артист встал на одно колено и попросил Ирину выйти за него замуж. При этом Коляденко преподнес возлюбленной дорогое кольцо с бриллиантами.

Билык ответила, что сейчас замужем, но приняла кольцо и пообещала подумать. Видео с этим моментом уже опубликовали поклонники артистки на фан-странице Ирины Билык в Instagram.

Отметим, что отношения Билык и Коляденко длились 3 года (2003-2006). Несмотря на скандальное расставание, Ирина и Дима продолжают общаться. В последнее время они часто появляются вместе на публике.

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На данный момент Ирина Билык замужем за продюсером и художником Асланом Ахмедовым. Пара воспитывает 4-летнего сына Табриза.

Напомним, ранее Ирина Билык рассекретила место и дату свадьбы Алины Гросу.