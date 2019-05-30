Дима Коляденко во второй раз позвал замуж Ирину Билык - видео
Бывший муж украинской исполнительницы Ирины Билык Дима Коляденко вновь сделал ей предложение руки и сердца. Шоумен признался в любви экс-супруге на сцене юбилейной церемонии Miss Blonde Ukraine, где они были соведущими.
Читай также: “Позвал на кофе подругу“: Ирина Билык озадачила Сеть неожиданным признанием
Артист встал на одно колено и попросил Ирину выйти за него замуж. При этом Коляденко преподнес возлюбленной дорогое кольцо с бриллиантами.
Билык ответила, что сейчас замужем, но приняла кольцо и пообещала подумать. Видео с этим моментом уже опубликовали поклонники артистки на фан-странице Ирины Билык в Instagram.
Тут на @missblondeukraine все жарче и жарче 💍💍👑💍🔥💥💥🤩 . #слушаем_и_смотрим . Как @dima_kolyadenko делал нашей Ирочке #предложениерукиисердца 😍❤️ . . . . . . . 🌿 @bilyk_iryna 🌿 | #IrynaBilyk |#ИринаБилык | | #Bilyk |#ІринаБілик | | #IrinaBilyk |#IraBi | #Билык | | #IraBilyk |#ІраБілик | #Білик | | #миссблонд |#димаколяденко | | #DimaKolyadenko |#💍 | | #кольцо |#предложение |
Отметим, что отношения Билык и Коляденко длились 3 года (2003-2006). Несмотря на скандальное расставание, Ирина и Дима продолжают общаться. В последнее время они часто появляются вместе на публике.
Читай также: Ирина Билык вновь засветилась в компании бывшего супруга
На данный момент Ирина Билык замужем за продюсером и художником Асланом Ахмедовым. Пара воспитывает 4-летнего сына Табриза.
Напомним, ранее Ирина Билык рассекретила место и дату свадьбы Алины Гросу.
Полная версия правил