"Прекрасная, как лето": Лилия Ребрик восхитила Сеть ярким нарядом

Телеведущая рассказала о лучших моментах этой весны.

Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто демонстрирует поклонникам свои стильные и эффектные наряды в соцсети.

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Так, сегодня звезда шоу “Ранок з Україною“ разместила на своей странице в Instagram несколько кадров, на которых похвасталась новым образом. На свежих фото звезда запечатлена в салатовой блузке и длинной серой юбке.

31 мая артистка решила рассказать подписчикам, чем запомнилась ей прошедшая весна. Лилия вспомнила, что наконец-то впервые с мужем посетила Париж. Также этой весной ее старшая дочь закончила первый класс, а младшая сделала первые шаги.

“Останній день весни і.... зустрічаємо літо!!! Для мене ця весна була ніжною, теплою і... шаленою!!! Судіть самі: молодша донечка зробила перші кроки, старша - закінчила перший клас, а ми з чоловіком нарешті вдвох побували у Парижі! Поділюся з вами: відчуття були, ніби знову пережили перше побачення! Але не розслабляюся! На літо - теж безліч планів: романтичних, спокійних і водночас дуже активних! Все як завжди - не зупиняюся, рухаюся далі в такому ж ритмі, творю сама своє щастя і лишаюся завжди щасливою!!! Що сталося у вас цієї весни? І які плани на літо? Напишіть! Давайте поділимось своїми мріями)“, - эмоционально написала Лилия Ребрик.

Подписчики оставили множество комплиментов, а также поделились своими воспоминаниями о весне.

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“Так прекрасна, как само лето!“, “Кожно разу дивлячись фото з Вами, розумієш, яка ви позитивна людина! Дуже красива!“, “Лиля, вы такая красивая так приятно видеть красивых людей...“, “Вы очень красивая женщина, всегда прекрасные со вкусом наряды!!!! А детишки красуни!“, “, “Ви велика молодчинка! Залишайтеся такою завжди, удачі Вам!“, “Вау, які Ви.... яка чудова блуза.. і колір ,Ви надзвичайно красиві“, “Сегодня отмечаю свой день рождения))) Хорошое завершение весны“, “Я ваша поклонница еще с танцев, все годы болельщик. Этой весной на мой юбилей (70) дочь подарила мне Вечный город Рим. Восторг это ничего не сказать“, “Впервые стала мамой, дочке почти месяц))“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Лилия Ребрик призналась, сколько времени тратит на макияж.