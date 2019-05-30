Телеведущая поделилась нежным фото с двухлетним сыном.

"Без макияжа и с малышом на руках": Катя Осадчая показала домашнее фото instagram.com/kosadcha

Телеведущая популярного проекта “Світське життя“ Катя Осадчая часто демонстрирует в Сети стильные и эффектные наряды, в которых она появляется на различных мероприятиях. Но сегодня артистка решила сделать исключение и опубликовала домашнее фото.

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Так, на своей странице в Instagram звезда разместила фото, на котором держит на руках своего 2-летнего сына Ивана. На свежем снимке Осадчая позирует в легком черно-белом сарафане и без косметики на лице.

Отметим, что ведущая вновь не показала лицо Ивана. На снимке малыш одет в серую кофту и повернут спиной к камере.

“Мама вдома #нашеліто“, - лаконично подписала милый кадр Осадчая.

Подписчики поспешили написать комментарии к нежному фото звездной мамы и ее сыночка.

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“Катя, покажіть нам вже свого красунчика...“, “Волосся мамине!“, “Чарівні“, “Стільки радості у Ваших очах. клас!“, “Мама дома - что может быть лучше“, “Почаще бывайте дома, это так необходимо Вашим деткам! Удачи“, “Будьте завжди такі щасливі!!!!“, “Очень мило. Счастья Вашей семье!“, “Які ви красиві“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал стильное фото с женой Катей Осадчей.