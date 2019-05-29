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Onuka и The Maneken очаровали Сеть романтическими фото

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Супруги Ната Жижченко и Евгений Филатов поделились снимками с новой фотосессии.
Onuka и The Maneken очаровали Сеть романтическими фото
Onuka и The Maneken очаровали Сеть романтическими фото
instagram.com/onukaofficial

Вокалистка украинской электро-фолк-коллектива “Onuka“ Ната Жижченко и солист группы “The Maneken“ Евгений Филатов порадовали фанатов новой совместной фотосессией.

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На своей странице в Instagram Ната опубликовала серию романтических кадров, на котором она вместе с супругом позирует в цветущем поле. На свежих фото Жижченко позирует в черном платье, кроссовках и в солнцезащитных очках. Филатов для фотосета выбрал темную длинную рубашку, черные штаны, кроссовки и темные очки.

Отметим, что на снимках появился еще один член семьи - любимый питомец Наты и Евгения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥️ 📷 @happydarina

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️🇺🇦 📷 @happydarina

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

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Солист “The Maneken“ также поделился кадрами из семейной фотосессии. Певец опубликовал видео со съемок. А в подписи к ролику поблагодарил всех за поздравления с днем рождения. 28 мая музыкант отпраздновал 36-летие.

Напомним, ранее Onuka и The Maneken отпраздновали годовщину знакомства.

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Теги: ONUKA, the maneken, Евгений Филатов, Ната Жижченко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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