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"Наш гопничек": Надя Дорофеева выложила фото в неожиданном образе

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Артистка сфотографировалась в спортивках и мохнатых шлепках .

"Наш гопничек": Надя Дорофеева выложила фото в неожиданном образе
instagram.com/nadyadorofeeva

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Участница дуэта “Время и стекло“, тренер проекта “Голос. Дети“ Надя Дорофеева поразила неожиданным образом. В своем Инстаграм артистка необычно поздравила компанию Adidas с 70-летием - Надя добавила свои фото в спортивном костюме и мохнатых шлепанцах. Отдельной “изюминкой“ стала поза артистки - она сидит на корточках.

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Такой прикид Нади не оставил равнодушными подписчиков - они активно прокомментировали пост, подметив сходство Дорофеевой на фото с “гопником“.

  • Наш гопничек😘😘😘
  • На районе все спокойно ?))
  • А мы на раЙоне😂😍❤️
  • Четко🔥
  • Надя,гопник это не есть хорошо😂😀
  • ГОПОТА в черных тапота!!!
  • С Днюхой Абибас! Компания, которая одела всех гопников страны ;) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя и Потап поделились новыми пляжными фото.

 

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Теги: Надя Дорофеева, наряды звезд
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Источник: ivona bigmir) net

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