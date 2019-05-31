"Наш гопничек": Надя Дорофеева выложила фото в неожиданном образе
Артистка сфотографировалась в спортивках и мохнатых шлепках .
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Участница дуэта “Время и стекло“, тренер проекта “Голос. Дети“ Надя Дорофеева поразила неожиданным образом. В своем Инстаграм артистка необычно поздравила компанию Adidas с 70-летием - Надя добавила свои фото в спортивном костюме и мохнатых шлепанцах. Отдельной “изюминкой“ стала поза артистки - она сидит на корточках.
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Такой прикид Нади не оставил равнодушными подписчиков - они активно прокомментировали пост, подметив сходство Дорофеевой на фото с “гопником“.
- Наш гопничек😘😘😘
- На районе все спокойно ?))
- А мы на раЙоне😂😍❤️
- Четко🔥
- Надя,гопник это не есть хорошо😂😀
- ГОПОТА в черных тапота!!!
- С Днюхой Абибас! Компания, которая одела всех гопников страны ;) - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя и Потап поделились новыми пляжными фото.
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