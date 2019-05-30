Слава Каминская засветила пышную грудь в прозрачном наряде

На совместном фото с детьми Слава Каминская предстала в прозрачном наряде без без бюстгальтера.

Участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ часто публикует яркие снимки со своими детьми. И эти фото она сопровождает философскими рассуждениями.

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На своей странице в Instagram Слава решила поделиться мудрыми высказываниями о полярности человеческого настроения. К своему посту артистка добавила кадр, который был сделан во время прогулки с детьми.

На фото 4-летний Леонард и 3-летная Лаура позируют, стоя на пеньках. Их звездная мама запечатлена рядом. Для прогулки певица выбрала розовый сарафан, сквозь тонкую ткань которого можно увидеть соски. На плечи Каминская накинула джинсовую рубашку. Свой летний образ Слава дополнила черной панамкой и солнцезащитными очками.

Подписчики исполнительницы принялись активно обсуждать пикантную деталь на свежем фото.

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“Прикол не в том что дети и соски в кадре)) прикол в том что на детей на фото никто не смотрит. мамка даже рубашку приспустила чтобы грудь было видно“, “Надо показывать, зачем же делала)))“, “Здесь главная мама с возбужденной грудью))) дети приложение к фото!!! Такое фото не вызывает умиления от любящей семьи))) эротика должна быть не на фоне детей“, “Такое фото с детьми... Я херею, чесно.... Зачем грудь выставлять хоть перед детками?“, “Всем бы мамам так выглядеть“, “Не думаю, что детям интересна грудь) но я не могу отвести глаз именно от неё! Красота“, “Красотка.Потрясающие дети. Люди будьте доброе!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Слава из “НеАнгелов“ откровенно рассказала о своих пластических операциях.