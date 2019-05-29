Звезда шоу "Топ-модель по-украински" засветила откровенное декольте
Эксперт модного проекта Соня Плакитюк похвасталась новым нарядом.
Эксперт шоу “Топ-модель по-украински“, известный фотограф Соня Плакидюк часто делиться в соцсети снимками в различных ярких образах.
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Недавно на своей странице в Instagram 30-летняя звезда опубликовала селфи, на котором продемонстрировала пикантное декольте.
Плакидюк показала фото со съемок нового сезона “Топ-модели по-украински“. На нем фотограф позирует в черном жакете Zara, который надела поверх откровенного белья. Свой образ Соня дополнила зеленым обручем от Prada.
Новый кадр девушка решила оставить без подписи, добавив только эмоджи в виде зайчика и несколько хэштегов.
Напомним, ранее эксперты “Топ-модели по-украински“ стали диджеями.
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