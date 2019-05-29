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Звезда шоу "Топ-модель по-украински" засветила откровенное декольте

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Эксперт модного проекта Соня Плакитюк похвасталась новым нарядом.
Звезда шоу "Топ-модель по-украински" засветила откровенное декольте
Звезда шоу "Топ-модель по-украински" засветила откровенное декольте
instagram.com/moi_sofism

Эксперт шоу “Топ-модель по-украински“, известный фотограф Соня Плакидюк часто делиться в соцсети снимками в различных ярких образах.

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Недавно на своей странице в Instagram 30-летняя звезда опубликовала селфи, на котором продемонстрировала пикантное декольте.

Плакидюк показала фото со съемок нового сезона  “Топ-модели по-украински“. На нем фотограф  позирует в черном жакете Zara, который надела поверх откровенного белья. Свой образ Соня дополнила зеленым обручем от Prada.

Новый кадр девушка решила оставить без подписи, добавив только эмоджи в виде зайчика и несколько хэштегов.

Напомним, ранее эксперты “Топ-модели по-украински“ стали диджеями.

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Теги: Соня Плакидюк
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Источник: ivona.bigmir.net

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