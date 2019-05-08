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Коллекцию купальников Victoria's Secret представила модель с пышной грудью

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28-летняя бразильская модель Лаис Рибейро примерила бикини необычной расцветки .

Коллекцию купальников Victoria's Secret представила модель с пышной грудью
Коллекцию купальников Victoria's Secret представила модель с пышной грудью
instagram.com/laisribeiro

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Новую коллекцию купальников известного бренда белья Victoria's Secret представила 28-летняя бразильская модель Лаис Рибейро. Девушка выставила фото в свой Инстаграм. Она позирует в бикини необычной расцветки, напоминающей тренд этого сезона - леопард.

Стоит отметить, что у модели довольно пышная грудь, а это редкость среди "ангелов" Victoria's Secret. Хотя в последнее время девушек с аппетитными формами в рекламе бренда становится заметно больше.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Lais Ribeiro (@laisribeiro)

До этого Лаис Рибейро снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit в очень откровенном купальнике, в котором вместо чашек использовали шлейки.

Ранее мы писали, что Настя Каменских поделилась снимком в бикини. 

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Теги: фото в купальниках, Лаис Рибейро
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Источник: ivona bigmir)net

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