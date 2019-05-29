"Шаурма так шаурма": Владимир Остапчук потроллил президента
Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук, который недавно рассказал, чем похож на Владимира Зеленского, решил подшутить над президентом Украины.
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На своей странице в Instagram артист опубликовал кадр, на котором вместе с супругой Еленой позирует на борту самолета в аэропорту Борисполь. Шоумен написал, что ненадолго улетает из Киева и написал указания всему украинскому народу.
“Оставили на вас Киев и детей на пару дней. Пожалуйста:1. Не шалите.
2. Без меня в Раду не баллотироваться. 3. Борщ в холодильнике, шаурма в Инстаграме. Скоро вернёмся. Любим. Ваши Вова и Лена. P.S. Есть предложения куда летим?#шаурматакшаурма #киев #остапчук #ostapchukteam“ - написал Остапчук.
Оставили на вас Киев и детей на пару дней. Пожалуйста: 1. Не шалите. 2. Без меня в Раду не баллотироваться. 3. Борщ в холодильнике, шаурма в Инстаграмме. Скоро вернёмся. Любим. ⠀ Ваши Вова и Лена❤️ ⠀ P.S. Есть предложения куда летим?) ⠀ #шаурматакшаурма #киев #остапчук #ostapchukteam
Подписчики принялись активно угадывать, куда отправились тезки президента Украины и первой леди.
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“В Турцію, до Потапа і Насті)“, “Тонкий пятизвездочный юмор“, “На Южный берег Франции“, “С таким президентом все будет в порядке“, “Давайте уже в Торонто)“, “Жену впечетлять и вместе набирается сил и хороших эмоций)“, “Только ща дошло, что вы Вова и Лена тоже“, - написали пользователи Сети.
Напомним, ранее Владимир Остапчук признался, с кем его часто путают.
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