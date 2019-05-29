Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мини-платье и длинные чулки: Надя Дорофеева покорила Сеть новым образом

Комментариев: 0
Солистка группы "Время и Стекло" похвасталась новым луком.
Мини-платье и длинные чулки: Надя Дорофеева покорила Сеть новым образом
Мини-платье и длинные чулки: Надя Дорофеева покорила Сеть новым образом
instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская исполнительница, участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева часто демонстрирует в соцсети пикантные снимки. 

Читай также: “Голос. Діти-5“: где и когда смотреть второй выпуск

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала серию кадров, на которых она запечатлена в откровенном образе.

На свежих фото Надя предстала коротком белой платье оверсайз с принтом, колготах в сетку и черно-красных чулках. К своему наряду певица добавила солнцезащитные очки и прозрачную сумку. Отметим, что одежду Дорофеева выбрала из коллекции бренда MOZGI WEAR.

В подписи к новой публикации артистка процитировала строчки из песни “Девочка-видение“ Максима Леонидова, но в немного иной интерпретации.

“Я оглянулась посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулась ли я. - оглянулась)“, – написала Надя Дорофеева.

Поклонники активно принялись засыпать комплиментами и восхищаться новым луком Нади.

Читай также: “Просто она секси“: Владимир Дантес признался, кого любит так же, как жену

“Глядя на эти фото, мировые модели стоят и нервно курят в сторонке:) у них есть достойная конкурентка!“, “Очень стильно“, “Девушка с обложки“, “БОМБИЧЕСКАЯ!“, “Как можно быть такой красивой????“, “Топ Малышка“, - написали фаны Дорофеевой.

Напомним, ранее Надя Дорофеева призналась, что чувствует перед выходом на сцену.

Поделись:
Теги: Надя Дорофеева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь