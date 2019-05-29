Мини-платье и длинные чулки: Надя Дорофеева покорила Сеть новым образом

Солистка группы "Время и Стекло" похвасталась новым луком.

Популярная украинская исполнительница, участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева часто демонстрирует в соцсети пикантные снимки.

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Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала серию кадров, на которых она запечатлена в откровенном образе.

На свежих фото Надя предстала коротком белой платье оверсайз с принтом, колготах в сетку и черно-красных чулках. К своему наряду певица добавила солнцезащитные очки и прозрачную сумку. Отметим, что одежду Дорофеева выбрала из коллекции бренда MOZGI WEAR.

В подписи к новой публикации артистка процитировала строчки из песни “Девочка-видение“ Максима Леонидова, но в немного иной интерпретации.

“Я оглянулась посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулась ли я. - оглянулась)“, – написала Надя Дорофеева.

Поклонники активно принялись засыпать комплиментами и восхищаться новым луком Нади.

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“Глядя на эти фото, мировые модели стоят и нервно курят в сторонке:) у них есть достойная конкурентка!“, “Очень стильно“, “Девушка с обложки“, “БОМБИЧЕСКАЯ!“, “Как можно быть такой красивой????“, “Топ Малышка“, - написали фаны Дорофеевой.

Напомним, ранее Надя Дорофеева призналась, что чувствует перед выходом на сцену.