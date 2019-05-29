"Наделала шума": Осадчая вспомнила об пикантном кадре 5-летней давности

Телеведущая показала обложку журнала Pink, на которой позировала в купальнике.

Неизменная ведущая программы “Світське життя“ Катя Осадчая посетила вечеринку в честь 15-летия журнала Pink.

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На своей странице в Instagram звезда показала, какой наряд выбрала для мероприятия, а также похвасталась несколькими обложками глянца.

На первом фото ведущая запечатлена в наряде в розовых тонах. Осадчая надела брючный костюм с укороченными брюками и пиджаком на голое тело. Свой образ знаменитость дополнила серебряными туфлями, белым поясом, белыми серьгами и светлой шляпой.

На втором и третьем снимке артистка запечатлена на обложках журнала Pink. Отметим, что на одной из них Катя предстала в весьма откровенном образе. Звезда позировала в белом купальнике и с ярким макияжем на лице. Снимок был сделан в 2014 году.

Катя Осадчая на обложке Pink instagram.com/kosadcha

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Вторая обложка с Осадчей была более сдержаной. На снимке звезда позирует в серебристом платье с пайетками.

“Рожева вечірка - рожеве вбрання. Вітаю @pink_magazine_ua з п‘ятнадцятиріччям! В нашій спільній історії дві дуже красиві обкладинки. Рівно 5 рокїв тому @boykoulyana зняла першу обкладинку @pink_magazine_ua з українським обличчям і мені приємно, що це була я. Тоді, наша обкладинка у купальнику наробила галасу) Вітаю з Днем народження і бажаю життя у рожевому кольорі #pink15“, - подписала серию снимков Катя Осадчая.

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал стильное фото с женой Катей Осадчей.