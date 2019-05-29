"А как же Линдеманн?": Лобода показала жаркий поцелуй с Пирожковым

Певица опубликовала ролик, на котором популярный исполнитель Артур Пирожков целует ее в губы.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода не устает удивлять поклонников новыми публикациями. Недавно артистка опубликовала провокационный ролик.

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На своей странице в Instagram звезда разместила отрывок из концерта, на котором она и российский исполнитель Артур Пирожков (Александр Ревва) слились в жарком поцелуе.



На ролике Пирожков отметил, что Светлана буквально притягивает любовь и попросил ее поклонников “беречь этот чистый и красивый бриллиант“. Также артист оставил комментарий под публикацией, где написал “Береги себя!!!“.

В подписи к пикантному видео Лобода анонсировала новый концерт в одном из городов России.

“Эта любовь“ будет скоро в вашем городе - НИЖНИЙ НОВГОРОД. И огромный стадион будет реветь и танцевать под наши треки!!!! Мы так этого ждём!!!!“, - написала певица.

Подписчики принялись активно комментировать новую публикацию звезды. Многие отметили, что с нетерпением ждут выступления.

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“А как мы то уж ждём, не передать словами“, “А как же Линдеманн?“, “Бэм бэм бэм, Челентано на поражение“, “Помню Ваши слова, сказанные несколько лет назад: “Дальше я хочу только стадионы!“ Дай Бог. Вы заслужили этого“, “Самая лучшая певица“, “Самый яркий бриллиант“, “Хотели пойти втроем, а идем 13 человек)) ждём 16 июля NiNo“, “Какие зайцы! берегите эту дружбу“, “Увидеть бы ваш дуэт снова“, “Вы невероятная“, “А мы уже давно купили билеты!!!!! Теперь ждём!!!!“, “Лобода секси!!!!“, “Очень ждем“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Светлана Лобода устроила откровенные танцы в гостинице.