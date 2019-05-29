Сын украинского музыканта закончил начальную школу.

"Рад что вложил частичку себя": Потап поздравил сына с выпускным instagram.com/realpotap

Украинский исполнитель и продюсер Потап сейчас находиться в Турции на медовом месяце с Настей Каменских. Но, несмотря на это, артист не забыл поздравить своего сына Андрея с окончанием начальной школы.

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На своей странице в Instagram певец опубликовал видео с выступления 10-летнего мальчика в школе. В ролике сын Потапа читает рэп в дуэте с одноклассником.

“Мой мальчик с Выпускным!! Я рад что вложил частичку себя в Ваше выступление!! Вы молодцы!! Школа Шкла лалалала!!!!“, - написал Потап.

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Отметим, что бывшая супруга Потапа и мама Андрея Ирина Горовая также поделилась этим видео.

“Мой любимый мальчик закончил начальную школу!!! Теперь @potapchiq взрослый“, - подписала видео Ирина.

Напомним, ранее бывшая супруга Потапа засветилась на его свадьбе с новым возлюбленным.