Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Белла Хадид удивила неожиданной сменой имиджа

Комментариев: 1
Модель сменила цвет волос и примеряла мрачный наряд.
Белла Хадид удивила неожиданной сменой имиджа
Белла Хадид удивила неожиданной сменой имиджа
instagram.com/bellahadid

Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид ошеломила поклонником новым перевоплощением. 22-летняя звезда стала брюнеткой и демонстрировала экстравагантный наряд.

Читай также: Джиджи Хадид похвасталась шляпкой от украинского дизайнера

На своей странице в Instagram Хадид опубликовала снимок, на котором она предстала в весьма откровенном образе.

На фото знаменитость позировала в черном кожаном топе, черной короткой юбке, туфлях и кардигане такого же цвета. Свой образ звезда дополнила необычными колготами и оригинальными очками.

“Отправьте меня в будущее“, - лаконично подписала кадр Белла Хадид.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Send me to the future

Допис, поширений 🦋 (@bellahadid)

Напомним, ранее Белла Хадид покорила Сеть детскими снимками со старшей сестрой.

Поделись:
Теги: Белла Хадид
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.05.2019, 17:30
Оценка:  0
гость
Трансвестит, бля!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь