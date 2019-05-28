Белла Хадид удивила неожиданной сменой имиджа

Модель сменила цвет волос и примеряла мрачный наряд.

Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид ошеломила поклонником новым перевоплощением. 22-летняя звезда стала брюнеткой и демонстрировала экстравагантный наряд.

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На своей странице в Instagram Хадид опубликовала снимок, на котором она предстала в весьма откровенном образе.

На фото знаменитость позировала в черном кожаном топе, черной короткой юбке, туфлях и кардигане такого же цвета. Свой образ звезда дополнила необычными колготами и оригинальными очками.

“Отправьте меня в будущее“, - лаконично подписала кадр Белла Хадид.

Напомним, ранее Белла Хадид покорила Сеть детскими снимками со старшей сестрой.