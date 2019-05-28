Белла Хадид удивила неожиданной сменой имиджа
Модель сменила цвет волос и примеряла мрачный наряд.
Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид ошеломила поклонником новым перевоплощением. 22-летняя звезда стала брюнеткой и демонстрировала экстравагантный наряд.
Читай также: Джиджи Хадид похвасталась шляпкой от украинского дизайнера
На своей странице в Instagram Хадид опубликовала снимок, на котором она предстала в весьма откровенном образе.
На фото знаменитость позировала в черном кожаном топе, черной короткой юбке, туфлях и кардигане такого же цвета. Свой образ звезда дополнила необычными колготами и оригинальными очками.
“Отправьте меня в будущее“, - лаконично подписала кадр Белла Хадид.
Напомним, ранее Белла Хадид покорила Сеть детскими снимками со старшей сестрой.
Полная версия правил