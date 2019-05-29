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"Пошла жара": Лорак выставила фото в откровенном наряде без бюстгальтера

Комментариев: 4
Ани Лорак в очередной раз раскритиковали за наряд.

"Пошла жара": Лорак выставила фото в откровенном наряде без бюстгальтера
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которую часто критикуют в Сети за необычную манеру одеваться, снова нарвалась на шквал критики. На этот раз артистка поделилась в Инстаграм снимком в облегающей кофте со шнуровкой на груди и необычных бриджах с завышенной талией. "Пикантной" деталью стало отсутствие бюстгальтера - это, так сказать, бросается в глаза.

Твоё внимание бесценно... 🦋 Моя любовь бесконечна, - написала артистка.

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Подписчики певицы в комментариях раскритиковали странные брюки Лорак, неожиданно - руки артистки, которые обтянули рукава, а также отметили, что звезда, очевидно, злоупотребляет "пластикой".

  • Фигура классная 👍, а гамаши просто трындец
  • Что то штанишки мне твои не нравятся
  • Ого какие большие у неё руки😅
  • Такие фото делают женщины отчаявшиеся..ужасно.У стилиста выходной?🤔😭
  • Фуууу))))Скоро будет как Майкл Джексон.Была такая хорошенькая,миленькая...Ну ниужели не видит себя???
  • Жара пошла😉🔥🔥🔥🔥
  • Прикид, конечно,не с стиле Каролины,будем считать,что это шутка
  • А завтра в новостях космо - АНИ Лорак показала фото в просвечивающей кофте, где были видны соски) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала фигуру в латексном платье. 
 

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Теги: Ани Лорак, наряды Ани Лорак
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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крымчанин  (аноним)  29.05.2019, 17:54
Оценка:  0
крымчанин
гость (аноним) 29.05.2019, 17:40

СВИНОРЫРЫЙ, так это же были х()хлы с Российским гражданством (к сожалению) !!!!!
Вас ,ублюдков грязных, в России -матушки 6 мил. -- прячется -работает!!!!
ХОХЛОРАБ, твоё место у унитаза польского, за копейки говно убирать!!!!

гы гы гы
гость  (аноним)  29.05.2019, 17:40
Оценка:  0
гость
ХА-ХА-ХА-ХА-А-А-А!!!
Намедни, в Батуми состоялся детский международный фестиваль!
Дык, кацапское быдло в кокошниках, с балалайками и медведями ....ВНИМАНИЕ - пело УКРАИНСКИЕ песни!
Кацапы - циничные, наглые, подлые выблядки
гость  (аноним)  29.05.2019, 17:24
Оценка:  0
гость
а почему эти свиньи хохлятские вообще в России обитают??
Сейчас ещё западенцы приедут в Россию дачи строить!!!

СВИНОРЫЛЫМ МЕСТО ТОЛЬКО В УКРОПИИ!!!!
pусский  (аноним)  29.05.2019, 17:22
Оценка:  0
pусский
Она мне подрочит?
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