"Пошла жара": Лорак выставила фото в откровенном наряде без бюстгальтера
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Певица Ани Лорак, которую часто критикуют в Сети за необычную манеру одеваться, снова нарвалась на шквал критики. На этот раз артистка поделилась в Инстаграм снимком в облегающей кофте со шнуровкой на груди и необычных бриджах с завышенной талией. "Пикантной" деталью стало отсутствие бюстгальтера - это, так сказать, бросается в глаза.
Твоё внимание бесценно... 🦋 Моя любовь бесконечна, - написала артистка.
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Подписчики певицы в комментариях раскритиковали странные брюки Лорак, неожиданно - руки артистки, которые обтянули рукава, а также отметили, что звезда, очевидно, злоупотребляет "пластикой".
- Фигура классная 👍, а гамаши просто трындец
- Что то штанишки мне твои не нравятся
- Ого какие большие у неё руки😅
- Такие фото делают женщины отчаявшиеся..ужасно.У стилиста выходной?🤔😭
- Фуууу))))Скоро будет как Майкл Джексон.Была такая хорошенькая,миленькая...Ну ниужели не видит себя???
- Жара пошла😉🔥🔥🔥🔥
- Прикид, конечно,не с стиле Каролины,будем считать,что это шутка
- А завтра в новостях космо - АНИ Лорак показала фото в просвечивающей кофте, где были видны соски) - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак показала фигуру в латексном платье.
Полная версия правил
СВИНОРЫРЫЙ, так это же были х()хлы с Российским гражданством (к сожалению) !!!!!
Вас ,ублюдков грязных, в России -матушки 6 мил. -- прячется -работает!!!!
ХОХЛОРАБ, твоё место у унитаза польского, за копейки говно убирать!!!!
гы гы гы
Намедни, в Батуми состоялся детский международный фестиваль!
Дык, кацапское быдло в кокошниках, с балалайками и медведями ....ВНИМАНИЕ - пело УКРАИНСКИЕ песни!
Кацапы - циничные, наглые, подлые выблядки
Сейчас ещё западенцы приедут в Россию дачи строить!!!
СВИНОРЫЛЫМ МЕСТО ТОЛЬКО В УКРОПИИ!!!!