Ани Лорак в очередной раз раскритиковали за наряд.

"Пошла жара": Лорак выставила фото в откровенном наряде без бюстгальтера instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которую часто критикуют в Сети за необычную манеру одеваться, снова нарвалась на шквал критики. На этот раз артистка поделилась в Инстаграм снимком в облегающей кофте со шнуровкой на груди и необычных бриджах с завышенной талией. "Пикантной" деталью стало отсутствие бюстгальтера - это, так сказать, бросается в глаза.

Твоё внимание бесценно... 🦋 Моя любовь бесконечна, - написала артистка.

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Подписчики певицы в комментариях раскритиковали странные брюки Лорак, неожиданно - руки артистки, которые обтянули рукава, а также отметили, что звезда, очевидно, злоупотребляет "пластикой".

Фигура классная 👍, а гамаши просто трындец

Что то штанишки мне твои не нравятся

Ого какие большие у неё руки😅

Такие фото делают женщины отчаявшиеся..ужасно.У стилиста выходной?🤔😭

Фуууу))))Скоро будет как Майкл Джексон.Была такая хорошенькая,миленькая...Ну ниужели не видит себя???

Жара пошла😉🔥🔥🔥🔥

Прикид, конечно,не с стиле Каролины,будем считать,что это шутка

А завтра в новостях космо - АНИ Лорак показала фото в просвечивающей кофте, где были видны соски) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала фигуру в латексном платье.

