Полностью голые: Снежана и Сергей Бабкины снялись в смелой фотосессии

На последнем месяце беременности Снежана Бабкина приняла участие в откровенной фотосессии вместе с супругом Сергеем.

Украинский исполнитель и Сергей Бабкин и его беременная супруга Снежана удивили фанов новыми снимками. Пара приняла участие в довольно смелой фотосессии в стиле “ню“ для издания JetSetter.

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Одним из снимков Сергей поделился на своей странице в Instagram. На фото Бабкины позируют совершенно обнаженные на черном фоне. Супруги, закрыв глаза, нежно прижимаются друг к другу.

В описании к откровенному кадру артист разместил отрывок со своего интервью. Артист признался, что давно мечтал об еще одном сыне. Сергей рассказал, что 4 года назад Снежане приснился мальчик, который сказал ей “Я твой“ и назвал свое имя. Именно это имя получит сын пары, который родиться через месяц.

“Я мріяв про хлопчика. Це чесно. Думав про нього, яким він буде. А все почалося чотири роки тому, коли Снєжка побачила сон. Вона плавала у відкритому океані, й поруч з нею з глибини почало щось підійматися на поверхню. Виринув хлопчик. Він був повністю білий. Волосся та шкіра, як у янгола. Вона спитала його: “Хто ти?“, а він відповів: “Я твій“ і назвав своє ім’я. І воно дуже несподіване і неймовірно красиве. Музичне, поетичне, співоче, ліричне та історичне. Можу сказати тільки те, що воно має древньоєврейське і древньогрецьке походження“, - поделился Сергей Бабкин.

Напомним, ранее Снежана Бабкина рассказала о своем самочувствии за месяц до родов.