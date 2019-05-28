Оля Цибульская призналась, какое имя ей хотели дать родители

Цибульская рассказала, почему родители назвали ее Ольгой.

Известная украинская певица и ведущая Оля Цибульская часто делится с подписчиками интересными фактами из своей жизни. Так, на днях артистка решила рассказать, каким именем ее хотели назвать родители.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, который был сделан в гримерке перед съемками программы “Золотой граммофон“ на канале М1.

На снимке Цибульская позирует в трехцветном платье с ярким макияжем на лице и оригинальной прической. На заднем фоне можно увидеть стилиста звезд М1.

В подписи к фотографии исполнительница рассказала, что до ее рождения родители хотели ее назвать Юлей. Но после появления дочери на свет они поняли, что это имя ей совсем не подходить. Позже они выбрали имя Ольга в честь знаменитой княгини Киевской Руси. Также певица предложила фанам угадать имя ее стилиста.

“Ім‘я людині часто вибирають до народження. Іноді буває, зустрівши свого карапуза, розумієш - треба шукати інше. Мене думали назвати Юлею. Тоді у 85 му це був рідкісний і модний нейм! А коли я народилась,стало зрозуміло - княгиня Ольга, яка спалила древлян точно моя тезка. А Юля це дуже ніжно і поетично для такої грізної дівчинки з щоками-хом‘яками. Як думаєте, як звати мою фею стиліста“, - написала Оля Цибульская.

Напомним, ранее Оля Цибульская поделилась подробностями, как ей вернули автомобиль.