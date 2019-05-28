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Самые трогательные фото: Потап и Настя добавили кадры со свадьбы

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Артисты поделились снимками, сделанными перед главной частью церемонии.

Самые трогательные фото: Потап и Настя добавили кадры со свадьбы
Самые трогательные фото: Потап и Настя добавили кадры со свадьбы
instagram.com/realpotap

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Звездные молодожены Настя Каменских а Алексей Потапенко продолжают делится трогательными фото со своей свадьбы, которая состоялась 23 мая.

На этот раз оба супруга, которые сейчас отдыхают в Турции, в перемешку с кадрами в купальнике, добавили новые фото со своей свадебной церемонии.

На них запечатлены самые трогательные моменты - слезы радости невесты, идущей к алтарю, жених, протягивающий к ней руки, и нежный поцелуй пары. Сопровождают фото обещания молодых.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це❤❤❤, - подписала один из снимков Каменских.

Ранее мы писали, что Настя Каменских поделилась фото в откровенном бикини.

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Теги: свадьба Потапа и Каменских, Потап, Настя Каменских
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Источник: ivona bigmir)net

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