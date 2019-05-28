Ирина Билык вновь засветилась в компании бывшего супруга

Артистка опубликовала совместный снимок с Димой Коляденко.

Народная артистка Украины, украинская певица Ирина Билык удивила фанов новой публикацией. Звезда уже во второй раз за неделю опубликовала кадр с бывшим супругом.

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На своей странице в Instagram исполнительница разместила свежую совместную фотографию с хореографом и певцом Димой Коляденко. Отметим, что их отношения длились три года (2003-2006).

На снимке Билык позирует в белой кофте, футболке с принтом, розовых очках, фиолетовых печатках и необычном головном уборе. А Коляденко запечатлен в черной футболке, пиджаке такого же цвета, темных очках и спортивной панамке. В руках артисты держат бокалы с шампанским

“Любовь, очки и музыка... (и шампанское). Чьи очки вам больше нравятся мои или Димы?“, - поинтересовалась Ирина Билык.

Поклонники принялись активно обсуждать публикацию. Многие отметили, что Ирина и Дима были очень интересной парой.

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“Какая же горячая была пара!! Ножи, диваны из окон“, “Конечно Димы, он такой красавчик, обожаю его. Вы оба красавчики, крутая пара!!!“, “Привет Ирина ! Вы очень хорошо смотритесь вместе как друзья вы вместе очень разнообразные . Очки конечно у вас потому что вы яркая светлая женщина красивая милая нежная как цветок “, “А где супруг??? Почему Дима...???? Что то здесь пахнет.....“, “Ира! Вы-дива, икона стиля, поп-Королева!!! Как могут уживаться в одной хрупкой Ире все самые лучшие качества??“, “Не может Димочка без своей звезды“, “Ностальгия по прошлому??“, “От так нет препятствий у любви“, “Кот Базилио и лиса Алиса, старая любовь не ржавеет...оба хороши!!!!“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Ирина Билык и Аслан Ахмадов похвастались достижением маленького сына.