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Рита Ора засветилась в наряде от украинского дизайнера

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Артистка примеряла наряд от Натальи Зинько.
Рита Ора засветилась в наряде от украинского дизайнера
Рита Ора засветилась в наряде от украинского дизайнера
instagram.com/ritaora

На днях известная британская певица, которая родом из Косово, Рита Ора приняла участие в Big weekend 2019. Выступление звезды организовали представители радио BBC.

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Для мероприятия артистка выбрала необычный сценический наряд. На сцену Рита одела розово-оранжевое боди, розовый пиджак, колготки в сетку и длинные двухцветные сапоги.

Отметим, что этот оригинальный Ора выбрала из коллекции украинского модельера Наташи Зинько. Дизайнер родом из Одессы, но 8 лет назад она переехала в Великобританию. Зинько часто принимает участие в Лондонской недели моды, где представляет новые коллекции одежды своего бренда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUSTOM TOTAL LOOK FOR RITA ORA | @ritaora | 💗💛💗 | @bbcradio1 | #BigWeekend @annatrevelyan

Допис, поширений Natasha Zinko (@natashazinkomagazin)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lady in pink. 💕💞 @bbcradio1

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

Напомним, ранее мы писали, какие иностранные звезды носят бренды украинских дизайнеров.

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Теги: Рита Ора, Наташа Зинько
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Источник: Ivona.bigmir.net

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