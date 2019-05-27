Рита Ора засветилась в наряде от украинского дизайнера

Артистка примеряла наряд от Натальи Зинько.

На днях известная британская певица, которая родом из Косово, Рита Ора приняла участие в Big weekend 2019. Выступление звезды организовали представители радио BBC.

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Для мероприятия артистка выбрала необычный сценический наряд. На сцену Рита одела розово-оранжевое боди, розовый пиджак, колготки в сетку и длинные двухцветные сапоги.

Отметим, что этот оригинальный Ора выбрала из коллекции украинского модельера Наташи Зинько. Дизайнер родом из Одессы, но 8 лет назад она переехала в Великобританию. Зинько часто принимает участие в Лондонской недели моды, где представляет новые коллекции одежды своего бренда.

Напомним, ранее мы писали, какие иностранные звезды носят бренды украинских дизайнеров.