Светлана Лобода устроила откровенные танцы в гостинице

Исполнительница показала видео с репетиции новой постановки в гостиничном номере.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода часто делится с поклонниками откровенными публикациями. На этот раз звезда решила показать видео с репетиции.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала ролик, на котором продемонстрировала жаркие танцы. Лобода репетировала танцевальные движения в гостиничном номере.

На видео певица запечатлена в коричневой рубашки, коротких джинсовых шортах, черной шляпе и на каблуках. Вместо микрофона в руках исполнительница держит бутылку с водой.

“Вы часто спрашиваете, когда я репетирую и как я успеваю это делать… вот так, после перелетов, перед сольными концертами ,мы с Кэти @katya_kuzmenko1 в отельном номере разучиваем новые постановки“, – подписала ролик Светлана Лобода.

Поклонники принялись активно обсуждать пикантные танцы исполнительницы.

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“Такие плавные и эстетические движения. Не только когда танцует а вообще всегда. На вас смотреть подарок“, “Ох уж эти движения , бэм на поражение“, “Хорошее движение, вашим ногам очень идёт“, “Светлана Сергеевна, такое ощущение, что спите вы тоже на каблуках. Безумная просто“, “Ноги шикарные, Света“, “Мне эта движуха напомнила русский народный танец вприсядку, но гиперсексуально“, “Аааа, идеально. Выкладывайте, пожалуйста, такие видео почаще, ибо это слишком классно“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Светлана Лобода взбудоражила Сеть снимком в кожаном купальнике.