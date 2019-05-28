Певица TAYANNA украсила обложку известного журнала

Исполнительница стала главной героиней нового номера "JOY".

Популярная украинская исполнительница Татьяна Решетняк, более известная как TAYANNA, приняла участие в фотосессии для нового выпуска журнала JOY.

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Подопечная Алана Бадоева появилась на обложке июньского выпуска, а также дала эксклюзивное интервью, в котором поделилась планами на будущее.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото обложки. На снимке TAYANNA запечатлена в нежном розовом платье. Автором кадра стал украинский фотограф Ярослав Бугаев. В подписи к новой публикации звезда рассказала о чем будет ее интервью.

Напомним, ранее TAYANNA рассказала про самый дорогой подарок.