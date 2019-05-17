Племянница принцессы Дианы снялась для известного глянца
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28-летняя племянница легендарной принцессы Дианы модель Китти Спенсер, которая недавно поразила публику новостью о том, что встречается с 60-летним миллиардером Марком Льюисом, снялась для испанского Vogue.
Кадрами фотосессии девушка поделилась в Инстаграм.
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На съемке, которая проходила в Италии, Китти позировала в изысканных нарядах от бренда Dolce & Gabbana. Дополнили образ украшения из коллекции Bvlgari - с этой ювелирной компанией модель сотрудничает с 2018-го, являясь их послом.
Так, на снимках Китти предстала в атласном жакете необычного изумрудно-травянистого цвета, который выгодно оттенил цвет глаз модели.
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Также девушка позировала в нежном и романтичном образе, одетая в белый пуловер и юбку с цветочным принтом. Дополнила наряд желтая сумка.
Римские каникулы, – подписала снимки Спенсер.
Леди Китти Элеонора Спенсер - английская модель. Она - старшая дочь 9-го графа Спенсера и племянница Дианы, принцессы Уэльской.
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