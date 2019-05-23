Наталья Горовая рассказала об отношениях с братом Андреем.

"Воспитываем тебя мужчиной": Падчерица Потапа рассказала, как "мучает" младшего брата instagram.com/natashka.gorovaya

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Падчерица продюсера Алексея Потапенко - Наташа Горовая написала пост любви к своему младшему братику, Андрею. В Инстаграм девушка добавила фото с братом, сделанные на свадьбе его отца и Насти Каменских. Снимки сопровождает искренний текст, в котором Наташа рассказывает, как воспитывает Андрея.

В моей жизни есть замечательный человек @potapchiq , которого я люблю всей душой ♥️ Да, мы ругаемся. Да, я тебя воспитываю. Да, мы часто бесим друг друга

Но. Без тебя моя жизнь была бы скучной и совсем другой. Я тебя люблю и мы воспитываем тебя настоящим мужчиной! - отметила Наталья.

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Также Наташа Горовая описала преимущества женского коллектива, в котором часто прибывает Андрей.

Ты растёшь среди девочек , а это значит:



Ты слушаешь наши разговоры и понимаешь, как девушки могут придумывать причину для ссоры 😂 будешь уже на опыте 😂



Вечное “сфоткай-сфоткай“ тебя бесит, но твоя девушка потом расскажет подружкам “эти фотки сделал мне мой парень, да да!“ Ты готовишь нам иногда. Чем старше - тем чаще ты будешь это делать!😂 и потом, спустя несколько лет, ты пригласишь девушку на ужин, который приготовил сам и она очумеет от твоих кулинарных способностей 😍♥️ Ты очень добрый и умный!!! Иногда рассказываешь мне вещи, которых я в своих 21 не знаю! 😂

Девушки любят умных!😂🙏🏼 Спасибо маме и Леше за тебя 🥰- добавила девушка.

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До этого Наталья выставила забавные фото со свадьбы Потапа и Каменских - на них девушка вместе с певицей Ингрет Костенко засветились около “арки для молодоженов“.

Ранее мы писали, что Настя и Потап поделились новыми фото с отдыха в Турции.