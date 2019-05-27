Ведущая выставила фото с огромным букетом пионов .

"Как несовершеннолетняя": Катя Осадчая без макияжа поразила Сеть instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая Екатерина Осадчая поразила поклонников “домашним“ фото без макияжа. Снимок в натуральном виде с букетом пионов Катя опубликовала в Инстаграм. Ведущая позирует в простой футболке, а ее волосы собраны в “домашний“ хвостик.

Улюблена пора, улюблені квіти! #травень #півонії - написала Осадчая.

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Фото вызвало настоящий шквал комментариев - ведь Катя Осадчая одна из известных украинских модниц, которая появляется на ТВ в экстравагантных нарядах с безупречными прической и макияжем. Так, часть подписчиков Осадчей отметили, что с мейкапом Кате лучше. Однако большинство написали, что на фото она выглядит свежо и молодо - как девочка.

А мені імпонує,що Катя не соромиться без мейку.Всі б так виглядали щиро,Ви наче дівчинка😍Розумна ,трудолюбива і не така як решта .Як на мене одна з кращих жінок на нашому телебаченні

Звезды ,тоже обычные люди . На работу красятся,одеваются . Дома ходят в домашнем И без макияжа, нормальная ситуация в полне. Очень искреннее фото . Тоже обожаю пионы🌺🌸🌺

Мені теж подобаються півонії😍👍 Ви схожі на неповнолітню дівчинку☺🔆

Очень красивая, натуральная, женственная, такая домашняя, мягкая и пушистая, очень классная, не все могут себя показать натуральными, и Катюша очень красивая таковая!!!

Как ребенок.это ближе в детство наверное Катя была такая в детстве, - написали в Сети.

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