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"К любимому приехала?": За Лободу порадовались поклонники

Комментариев: 2
Светлана Лобода похвасталась новыми фото из Мюнехена.

"К любимому приехала?": За Лободу порадовались поклонники
instagram.com/lobodaofficial

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в РФ, заинтриговала поклонников новыми фото. В Инстаграм артистка выложила несколько снимков в длинном платье тигровой расцветки, выполненной полностью из пайеток. Дополнили образ широкий пояс на талии и массивные перстни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Однако, подписчиков звезды впечатлил не столько яркий наряд Лободы, сколько отмеченная геолокация - в ней значится город Мюнхен. Таким образом, фолловеры сразу же предположили, что Лобода приехала на концерт солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым ей приписывают роман. Также фанаты отметили, что артистка счастливо улыбается - и это ей к лицу.

  • К любимому приехала 😉
  • Не на концерт группы Rammstein приехали?
  • Грандиозная, улыбайтесь чаще
  • Улыбаться вам к лицу
  • Потрясная..😻
  • Улыбайтесь чаще 🙏 Такие фотки особо греют душу. 🤞❤️, - написали в Сети.

К слову, за несколько дней до этого Светлана показала годовалую дочку Тильду, отцовство которой приписывают солисту Rammstein.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашей любви 1 год❤️#Тильда

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее мы писали, что Ани Лорак покорила образом в латексе.

 

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Теги: Светлана Лобода, наряды звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.05.2019, 14:41
Оценка:  0
гость
О-О-О?!!
ДАВНО НЕ ВИДЕЛИ ЭТУ ЖИДОВКУ!
ДЫК, ЛИНДЕМАНН УЖЕ ОТОДРАЛ ЭТУ ПОТАСКУХУ?
pусский  (аноним)  28.05.2019, 14:38
Оценка:  0
pусский
Кончу ей в сраку, а потом запихаю своего одноглазого, коричневого змея ей в губатый рот! Гы-гы-гы!
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