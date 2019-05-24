"К любимому приехала?": За Лободу порадовались поклонники
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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в РФ, заинтриговала поклонников новыми фото. В Инстаграм артистка выложила несколько снимков в длинном платье тигровой расцветки, выполненной полностью из пайеток. Дополнили образ широкий пояс на талии и массивные перстни.
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Однако, подписчиков звезды впечатлил не столько яркий наряд Лободы, сколько отмеченная геолокация - в ней значится город Мюнхен. Таким образом, фолловеры сразу же предположили, что Лобода приехала на концерт солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым ей приписывают роман. Также фанаты отметили, что артистка счастливо улыбается - и это ей к лицу.
- К любимому приехала 😉
- Не на концерт группы Rammstein приехали?
- Грандиозная, улыбайтесь чаще
- Улыбаться вам к лицу
- Потрясная..😻
- Улыбайтесь чаще 🙏 Такие фотки особо греют душу. 🤞❤️, - написали в Сети.
К слову, за несколько дней до этого Светлана показала годовалую дочку Тильду, отцовство которой приписывают солисту Rammstein.
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ДАВНО НЕ ВИДЕЛИ ЭТУ ЖИДОВКУ!
ДЫК, ЛИНДЕМАНН УЖЕ ОТОДРАЛ ЭТУ ПОТАСКУХУ?