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Алина Гросу засветилась с неизвестным парнем накануне свадьбы

Комментариев: 1
Исполнительница показала кадры со съемок нового клипа "Грязные танцы".
Алина Гросу засветилась с неизвестным парнем накануне свадьбы
Алина Гросу засветилась с неизвестным парнем накануне свадьбы
instagram.com/alina_grosu

Популярная актриса и певица Алина Гросу поделилась с фанами закулисными кадрами со съемок клипа “Грязные танцы“, который был представлен 23 мая.

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На своей странице в Instagram эпатажная артистка разместила фото, на котором обнимается с парнем, который все время снимается в ее клипах. Также звезда добавила два ролика, на которых танцует с этим же молодым человеком.

“Мои дорогие, а теперь немножко закулисья, чтоб посмотреть, как снимались #грязныетанцы - листайте карусель. Угадайте, сколько всего у нас было занятий? И как мы назвали этот танец?“, - подписала Гросу.

Поклонники принялись активно комментировать новую публикацию звезды.

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“Очень красиво и песня просто супер, тот момент когда нравится абсолютно все) Ты умничка“, “Шикарно станцевали! Крутой клип!“, “Только в этом эпизоде обратила внимания на актёра- танцора“, “Самый лучший выбор актера! Алина вы супер! Совсем недавно для себя открыла вас и теперь подсела“, “Ти класно танцюєш!“, - написали подписчики Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу впервые рассказала о знакомстве с будущим мужем.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  28.05.2019, 14:46
Оценка:  0
pусский
Он её в сраку eбёт? А она ему очко лижет? Если нет, то пускай оближут мою вонючую, багровую залупу, бля!
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