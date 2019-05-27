Алина Гросу засветилась с неизвестным парнем накануне свадьбы

Исполнительница показала кадры со съемок нового клипа "Грязные танцы".

Популярная актриса и певица Алина Гросу поделилась с фанами закулисными кадрами со съемок клипа “Грязные танцы“, который был представлен 23 мая.

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На своей странице в Instagram эпатажная артистка разместила фото, на котором обнимается с парнем, который все время снимается в ее клипах. Также звезда добавила два ролика, на которых танцует с этим же молодым человеком.

“Мои дорогие, а теперь немножко закулисья, чтоб посмотреть, как снимались #грязныетанцы - листайте карусель. Угадайте, сколько всего у нас было занятий? И как мы назвали этот танец?“, - подписала Гросу.

Поклонники принялись активно комментировать новую публикацию звезды.

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“Очень красиво и песня просто супер, тот момент когда нравится абсолютно все) Ты умничка“, “Шикарно станцевали! Крутой клип!“, “Только в этом эпизоде обратила внимания на актёра- танцора“, “Самый лучший выбор актера! Алина вы супер! Совсем недавно для себя открыла вас и теперь подсела“, “Ти класно танцюєш!“, - написали подписчики Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу впервые рассказала о знакомстве с будущим мужем.