Муж Нади Дорофеевой рассказал, поклонником кого является.

"Просто она секси": Владимир Дантес признался, кого любит так же, как жену instagram.com/nadyadorofeeva

Украинский блогер, телеведущий и бывший участник группы “ДиО.фильмы“ Владимир Дантес часто радует фанов интересными фактами о себе и забавными публикациями в соцсети.

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На днях супруг группы “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой разместил на своей странице в Instagram свежий кадр, на котором позирует в белой футболке, темном пиджаке, очках и с телефоном в руках.

В в подписи к фотографии Дантес рассказал, от чего фанатеет. Дантес признался, что обожает фильмы Marvel. Артист назвал своих любимых персонажей и рассказал, что сделал виртуальную банковскую карточку с изображением героини “Людей Х“ Мистик. Владимир также объявил конкурс для своих подписчиков.

“Я большой фанат Marvel и об этом, кто следит за моим инстаграмом, вы прекрасно знаете. Давно ждал, что уделят достойное место Ртути, хотел посмотреть на сверх мощную Джин Грей, а она самая сильная, особенно когда Феникс)) Ааааа!!! В детстве просто обожал Зверя! Он умный и очень сильный.

Теперь, я узнаю, что MasterCard и ПриватБанк создали коллекцию виртуальных карт для NFС кошельков с изображениями героев из Людей Х: Тёмный Феникс!!! Офигеть!!! Я выбрал Скин с изображением Mистик. Просто она секси)“, - эмоционально написал Владимир Дантес.

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