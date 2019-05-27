"Просто она секси": Владимир Дантес признался, кого любит так же, как жену
Украинский блогер, телеведущий и бывший участник группы “ДиО.фильмы“ Владимир Дантес часто радует фанов интересными фактами о себе и забавными публикациями в соцсети.
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На днях супруг группы “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой разместил на своей странице в Instagram свежий кадр, на котором позирует в белой футболке, темном пиджаке, очках и с телефоном в руках.
В в подписи к фотографии Дантес рассказал, от чего фанатеет. Дантес признался, что обожает фильмы Marvel. Артист назвал своих любимых персонажей и рассказал, что сделал виртуальную банковскую карточку с изображением героини “Людей Х“ Мистик. Владимир также объявил конкурс для своих подписчиков.
“Я большой фанат Marvel и об этом, кто следит за моим инстаграмом, вы прекрасно знаете. Давно ждал, что уделят достойное место Ртути, хотел посмотреть на сверх мощную Джин Грей, а она самая сильная, особенно когда Феникс)) Ааааа!!! В детстве просто обожал Зверя! Он умный и очень сильный.
Теперь, я узнаю, что MasterCard и ПриватБанк создали коллекцию виртуальных карт для NFС кошельков с изображениями героев из Людей Х: Тёмный Феникс!!! Офигеть!!! Я выбрал Скин с изображением Mистик. Просто она секси)“, - эмоционально написал Владимир Дантес.
Кто вы из Людей Х: Тёмный феникс?) Странный вопрос? Не думаю))) 6 июня премьера и я предлагаю конкурс!)⬇️⬇️⬇️ Я большой фанат Marvel и об этом, кто следит за моим инстаграмом, вы прекрасно знаете. Давно ждал, что уделят достойное место Ртути, хотел посмотреть на сверх мощную Джин Грей, а она самая сильная, особенно когда Феникс)) Ааааа!!! В детстве просто обожал Зверя! Он умный и очень сильный. Теперь, я узнаю, что MasterCard и ПриватБанк создали коллекцию виртуальных карт для NFС кошельков с изображениями героев из Людей Х: Тёмный Феникс!!! Офигеть!!! Я выбрал Скин с изображением Mистик. Просто она секси) Вы можете себе тоже персонализировать карту с любимым вашим героем из этого фильма+ выиграть билет в кино!!! Просто ответьте на вопрос, который я задал в начале поста и рандомно выбрав из всех ответов определю победителя! Мало того, что до сих пор оплачивая айфоном с помощью Apple Pay я вызываю удивление, так теперь платить ещё будет Мистик!)) Если тоже захотите обнов ➡️ значит обновляйте Privat24 заходите в Меню Карт, увидите функцию «дизайн карты» и вперёд!))) #privatbank #приватбанк #mastercard @mastercardukraine #mastercard #DarkPhoenix #XMen
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