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"Голливудская пара": Владимир Остапчук показал дерзкое фото с красавицей-женой

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Телеведущий опубликовал новый кадр со своей супругой Еленой.
"Голливудская пара": Владимир Остапчук показал дерзкое фото с красавицей-женой
"Голливудская пара": Владимир Остапчук показал дерзкое фото с красавицей-женой
instagram.com/vova_ostapchuk

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук часто радует подписчиков семейными фотографиями. 

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Недавно на своей странице в Instagram шоумен поделился свежим снимком со своей женой Еленой. На фото супруги позируют в дерзких образах. Они запечатлены в кожаных куртках, стоя возле лестницы.

В описание к кадру артист добавил эмоджи и несколько хэштегов. “Панда + звездочка = любовь #остапчук #family#фантастичнажінка“, - написал телеведущий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐼+ 💫=🖤 ⠀ #остапчук #family #фантастичнажінка

Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Поклонники шоумена принялись активно комментировать новый снимок Елены и Владимира.

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“Ха я вообще сначала подумала что это Джоли и Пит , а потом смотрю на имя и оооо так это ж Остапчуки“, “Дружина яка гарнюща. Повезло Вам. Ви теж такий нічого“, “Крутезна фотка! You rock ;)“, “Це законно ,взагалі ,бути такими гарними?“, “Пару Остапчукiв ОБОЖНЮЮ!!! Такi привабливi, елегантнi. На вигляд Голлiвудська пара“, “Боже, тепер мені точно потрібен той, хто буде дивитись на мене так само, як Вова дивиться на Олену“, “Ваша жена - очень красивая женщина“, - пишут подписчики Остапчука.

Напомним, ранее Владимир Остапчук рассказал, чем похож на Зеленского.

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Теги: Владимир Остапчук
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  28.05.2019, 12:37
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