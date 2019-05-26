Ани Лорак примерила облегающий наряд кофейного цвета.

Роковая красотка в латексе: Лорак покорила фанатов новым фото instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая часто экспериментирует с образами, порадовала поклонников снимком в латексном платье. В Инстаграм артистка добавила фото в облегающем наряде цвета кофе с молоком.

В каждом дне и мгновении нашей жизни есть настоящее Волшебство. Каждый миг Уникален, он не повторится больше Никогда. В потоке времени не забудь Быть Счастливым! ❤️ - написала Лорак.

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Большинство подписчиков пришли в восторг от такого look-а певицы и отметили, что он ей очень идет. Однако, часть фолловеров раскритиковали артистку за злоупотребление "пластикой", а также заметили, что, несмотря на оптимистичные посты, певица выглядит грустной.

А что со ртом ???

К сожалению,так много пластики,жаль,а ведь была такая живая настоящая!!!

У Вас много жизнеутверждающих, оптимистичных постов, но, при этом, Вы такая грустная на большинстве фото... - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак выставила фото в платье "невесты".

