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Роковая красотка в латексе: Лорак покорила фанатов новым фото

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Ани Лорак примерила облегающий наряд кофейного цвета.

Роковая красотка в латексе: Лорак покорила фанатов новым фото
Роковая красотка в латексе: Лорак покорила фанатов новым фото
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая часто экспериментирует с образами, порадовала поклонников снимком в латексном платье. В Инстаграм артистка добавила фото в облегающем наряде цвета кофе с молоком. 

В каждом дне и мгновении нашей жизни есть настоящее Волшебство. Каждый миг Уникален, он не повторится больше Никогда. В потоке времени не забудь Быть Счастливым! ❤️ - написала Лорак.

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Большинство подписчиков пришли в восторг от такого look-а певицы и отметили, что он ей очень идет. Однако, часть фолловеров раскритиковали артистку за злоупотребление "пластикой", а также заметили, что, несмотря на оптимистичные посты, певица выглядит грустной.

  • А что со ртом ???
  • К сожалению,так много пластики,жаль,а ведь была такая живая настоящая!!!
  • У Вас много жизнеутверждающих, оптимистичных постов, но, при этом, Вы такая грустная на большинстве фото... - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак выставила фото в платье "невесты".
 

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Теги: Ани Лорак, наряды Ани Лорак
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Источник: ivona bigmir) net

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